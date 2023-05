4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Stans holt sich drei Punkte gegen Goldau – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Stans: Gegen Goldau gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Stans: Till Schürmann brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Stans stellte Maurice Reuteler in Minute 19 her. Dusan Simic sorgte in der 39. Minute für Goldau für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Mit seinem Tor in der 73. Minute brachte Aldrin Qerimaj Stans mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Per Penalty traf Besmir Korbi in der 83. Minute für Goldau zum Anschlusstreffer (2:.) in der 90. Minute erhöhte Aldrin Qerimaj auf 4:2 für Stans.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Stans für Maurice Reuteler (69.) und Aldrin Qerimaj (76.). Goldau blieb ohne Karte.

Dass Stans gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen fünf Spielen 1.5 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Stans die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Goldau ein relativ häufiges Phänomen. Die total 20 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 9).

Das Schlusslicht hat Stans dank den drei Punkten abgeben können: Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 8. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Stans hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Stans tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Alpnach a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Nach der Niederlage übernimmt Goldau neu das Schlusslicht der Tabelle. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei vier Punkten Das Team verschlechtet sich um zwei Plätze. Für Goldau ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Goldau ging unentschieden aus.

Für Goldau geht es zuhause gegen FC Sarnen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: FC Stans - SC Goldau III 4:2 (2:1) - Eichli, Stans – Tore: 11. Till Schürmann 1:0. 19. Maurice Reuteler 2:0. 39. Dusan Simic 2:1. 73. Aldrin Qerimaj 3:1. 83. Besmir Korbi (Penalty) 3:2.90. Aldrin Qerimaj 4:2. – Stans: Fabio Mathis, Albert Qerimaj, Yannick Konrad, Silvan Eggel, Noah Zaugg, Aldrin Qerimaj, Denis Himaj, Levin Barmettler, Tino Gerig, Silas Alpstäg, Till Schürmann. – Goldau: Raphael Schmid, Fabian Marty, Ivan Dudle, Nick Schafflützel, Ardian Tahiri, Granit Metaj, Abdulghafar Ahadi, Besmir Korbi, Dusan Simic, Diogo André Medeiros Gouveia, Nicholas Henseler. – Verwarnungen: 69. Maurice Reuteler, 76. Aldrin Qerimaj.

