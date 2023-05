3. Liga, Gruppe 1 Stans lässt sich von Goldau kein Bein stellen Stans siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Goldau: Der Tabellenzweite siegt auswärts 3:2 gegen den Tabellenachten.

(chm)

Stans setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Das Skore eröffnete Sandro Howald in der 10. Minute. Er traf für Stans zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Stans stellte André Christen in Minute 13 her. Stans erhöhte in der 18. Minute seine Führung durch David Lehmann weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Goldau auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Baris Yilmaz verkürzte in der 82. Minute den Rückstand von Goldau auf 1:3. In der Schlussphase kam Goldau noch auf 2:3 heran. Momcilo Pajic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Goldau. Eine Verwarnung gab es für Stans, nämlich für Jan Lippold (49.).

Die Offensive von Stans hat bislang häufig überzeugt: In 20 Spielen hat sie total 68 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.4 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Stans nicht verändert. Mit 46 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Stans hat bisher 15mal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stans spielt zum nächsten Mal daheim gegen Engelberger SC (Platz 7). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Für Goldau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 8. Goldau hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Goldau spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Steinhausen (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.15 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: SC Goldau II - FC Stans 2:3 (0:3) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 10. Sandro Howald 0:1. 13. André Christen 0:2. 18. David Lehmann 0:3. 82. Baris Yilmaz 1:3. 94. Momcilo Pajic 2:3. – Goldau: Damian Bürgi, Cyril Zweifel, Luan Krasniqi, Shlirim Zeka, Tim Zumbühl, Kevin Simoni, Roman Truttmann, Baris Yilmaz, Florian Mrijaj, Ardit Morina, Endrit Metaj. – Stans: Julio Zumstein, Joël Furger, André Christen, Jan Lippold, Luca Cadlini, Fabian Howald, Fabio Gisler, Kevin Foster, Sandro Howald, Nico Stalder, David Lehmann. – Verwarnungen: 45. Endrit Metaj, 49. Jan Lippold, 60. Zurap Memeti, 62. Baris Yilmaz, 69. Luan Krasniqi.

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2023 01:08 Uhr.