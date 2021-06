2. Liga Stans mit Sieg gegen Luzerner SC Sieg für Stans: Gegen Luzerner SC gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:0.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Marc Kuster brachte Stans 1:0 in Führung (16. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 30. Minute, als David Lehmann für Stans auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Stans, Nicolas Schneuwly (45.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Luzerner SC, nämlich für Rodolpho Prette Scherrer (41.).

Trotz dem Sieg hat Stans in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 11 (-2). Stans hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Stans ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Luzerner SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Luzerner SC hat bisher sechsmal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Luzerner SC ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Stans - Luzerner SC 2:0 (2:0) - Eichli, Stans – Tore: 16. Marc Kuster 1:0. 30. David Lehmann 2:0. – Stans: Manuel Odermatt, Andrin Zumbühl, Simo Vasic, Luca Eigensatz, Livio Bühler, Sandro Howald, Marc Kuster, Mitch Lütte, Fabio Gisler, Nicolas Schneuwly, David Lehmann. – Luzerner SC: Dejan Stevanovic, Ardian Gjokaj, Ivan Procopio, Gurbet Huruglica, Noel Arnold, Dardan Krasniqi, Rodolpho Prette Scherrer, Omer Osmanovic, Grigorios Karagiorgos, Samuel Rodrigues Esteves, Abdullah Murati. – Verwarnungen: 41. Rodolpho Prette Scherrer, 45. Nicolas Schneuwly.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Littau - FC Hochdorf 1:2, FC Eschenbach I - FC Schattdorf 4:4, SC Obergeissenstein - SC Cham II 4:2, FC Stans - Luzerner SC 2:0, SC Emmen - FC Entlebuch 1:0, FC Altdorf - FC Gunzwil 5:1, FC Sempach - FC Sursee 2:1

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 13 Spiele/26 Punkte (36:20). 2. FC Schattdorf 13/26 (30:23), 3. SC Emmen 13/26 (27:16), 4. FC Hochdorf 13/26 (35:19), 5. FC Sempach 13/23 (22:14), 6. FC Littau 13/20 (24:18), 7. SC Cham II 13/18 (29:26), 8. Luzerner SC 13/18 (22:22), 9. SC Obergeissenstein 13/17 (18:26), 10. FC Altdorf 13/17 (24:29), 11. FC Stans 13/17 (26:23), 12. FC Gunzwil 13/14 (22:33), 13. FC Entlebuch 13/13 (16:26), 14. FC Sursee 13/0 (5:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

