3. Liga, Gruppe 1 Stans mit Sieg gegen Steinhausen Stans behielt im Spiel gegen Steinhausen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:4.

Steinhausen war einmal in Führung, und zwar in der 27. Minute, als Kevin Sigrist zum Zwischenstand von 2:1 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Fabio Gisler, sorgte in der 51 für den Ausgleich für Stans.

Danach drehte Stans auf. Das Team schoss ab der 55. Minute noch vier weitere Tore, während Steinhausen noch zwei Treffer gelangen (zum 3:5 (75. Minute) und 4:5 (83. Minute)). Der Endstand lautete 6:4.

Die Torschützen für Stans waren: Fabio Gisler (2 Treffer), Moreno Villiger (1 Treffer), Livio Bühler (1 Treffer), Kevin Foster (1 Treffer) und David Lehmann (1 Treffer). Bei Steinhausen schoss Kevin Sigrist gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Steinhausen waren: Sandro Gerber (1 Treffer) und Jeremy Walker (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Steinhausen erhielten Daniele Michienzi (52.) und Flavio Fruci (60.) eine gelbe Karte. Für Stans gab es keine Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Stans: Das Team schiesst im Schnitt 3.4 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Stans nicht verändert. 43 Punkte bedeuten Rang 2. Stans hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Stans auswärts mit SC Goldau II (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Mit der Niederlage rückt Steinhausen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 25 Punkten neu Platz 7. Steinhausen hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Steinhausen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Buochs (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Stans - SC Steinhausen 6:4 (1:2) - Eichli, Stans – Tore: 15. David Lehmann 1:0. 23. Jeremy Walker 1:1. 27. Kevin Sigrist 1:2. 51. Fabio Gisler (Penalty) 2:2.55. Fabio Gisler (Penalty) 3:2.69. Livio Bühler 4:2. 72. Kevin Foster 5:2. 75. Sandro Gerber 5:3. 83. Kevin Sigrist 5:4. 90. Moreno Villiger 6:4. – Stans: Julio Zumstein, Livio Bühler, André Christen, Jan Lippold, Luca Cadlini, Kevin Foster, Fabio Gisler, Fabian Howald, Sandro Howald, Joël Furger, David Lehmann. – Steinhausen: Kenan Mahovic, Flavio Fruci, Matthew Dos Santos Mendes, Andy Agudelo, Cristian Tramontano, Jeremy Walker, Sandro Gerber, Roman Zürcher, Kevin Sigrist, Nicolas Martin, Daniele Michienzi. – Verwarnungen: 52. Daniele Michienzi, 60. Flavio Fruci.

