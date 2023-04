3. Liga, Gruppe 1 Stans setzt Siegesserie auch gegen Buochs fort Stans setzt seine Siegesserie auch gegen Buochs fort. Das 5:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Tor von Joël Furger in der 6. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Stans. Mit seinem Tor in der 9. Minute brachte Joshua Müller Stans mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Joël Furger baute in der 58. Minute die Führung für Stans weiter aus (3:0).

Sandro Howald baute in der 73. Minute die Führung für Stans weiter aus (4:0). In der 84. Minute baute der gleiche Sandro Howald die Führung für Stans weiter aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Navid Zelger von Stans erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Stans weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.7 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Buochs ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 12).

Stans bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 34 Punkten. Für Stans ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Stans auswärts mit FC Baar 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (4. April) (20.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Buochs verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Buochs hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Zehn Spiele gingen verloren.

Buochs spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Goldau II (Platz 7). Das Spiel findet am Donnerstag (6. April) statt (20.15 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: FC Stans - SC Buochs 5:0 (2:0) - Eichli, Stans – Tore: 6. Joël Furger 1:0. 9. Joshua Müller 2:0. 58. Joël Furger 3:0. 73. Sandro Howald 4:0. 84. Sandro Howald 5:0. – Stans: Julio Zumstein, Luca Moser, Maximilian Marku, Jan Lippold, Luca Cadlini, Fabian Howald, Kevin Foster, Joshua Müller, Sandro Howald, Joël Furger, David Lehmann. – Buochs: Mauro Truttmann, Martin Agner, Fabian Niederberger, Stefan Mathis, Nil Niederberger, Fisnik Morina, Lauro Baumgartner, Filip Momcilov, Dursum Music, Nicolas Wälchli, Ron Fischer. – Verwarnungen: 85. Navid Zelger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 02:39 Uhr.