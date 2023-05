3. Liga, Gruppe 1 Stans setzt Siegesserie auch gegen Engelberg fort – Siegtreffer in allerletzter Minute Engelberg lag gegen Stans deutlich vorne, nämlich 3:1 (61. Minute) - und verlor dennoch. Stans feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Pietro Parodi in der 6. Minute. Er traf für Engelberg zum 1:0. Gleichstand war in der 8. Minute hergestellt: Fabio Gisler traf für Stans. Per Penalty traf Julian Fischer in der 43. Minute zur 2:1-Führung für Engelberg.

Raffael Kaufmann sorgte in der 61. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Engelberg. Die 66. Minute brachte für Stans den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Nico Stalder. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 91. Minute, als Sandro Howald für Stans traf. Kurz vor Schluss, in der 96. Minute traf Kevin Foster zum 4:3-Siegestreffer für Stans.

Gelbe Karten gab es bei Stans für Fabio Gisler (42.) und André Christen (60.). Gelbe Karten gab es bei Engelberg für Manuel Kaufmann (45.) und Mustaf Duraku (87.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Stans: Das Team schiesst im Schnitt 3.4 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Engelberg ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Stans: Das Team liegt mit 49 Punkten auf Rang 2. Für Stans ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Stans auswärts mit FC Muotathal (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Nach der Niederlage büsst Engelberg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 8. Für Engelberg war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Engelberg daheim mit seinem Tabellennachbarn SC Goldau II (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Telegramm: FC Stans - Engelberger SC 4:3 (1:2) - Eichli, Stans – Tore: 6. Pietro Parodi 0:1. 8. Fabio Gisler 1:1. 43. Julian Fischer (Penalty) 1:2.61. Raffael Kaufmann 1:3. 66. Nico Stalder 2:3. 91. Sandro Howald 3:3. 96. Kevin Foster 4:3. – Stans: Julio Zumstein, Livio Bühler, André Christen, Maximilian Marku, Luca Cadlini, Kevin Foster, Fabio Gisler, Nico Stalder, Sandro Howald, Joël Furger, David Lehmann. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Nikola Stevanovic, Marcel Schleiss, Lars Imboden, Brian Sonderer, Pietro Parodi, Raffael Kaufmann, Manuel Kaufmann, Julian Fischer, Jonas Brimelow, Martin Matter. – Verwarnungen: 42. Fabio Gisler, 45. Manuel Kaufmann, 60. André Christen, 87. Mustaf Duraku.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 03:47 Uhr.