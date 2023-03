3. Liga, Gruppe 1 Stans setzt Siegesserie auch gegen Hünenberg fort Stans reiht Sieg an Sieg: Gegen Hünenberg hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Stans ging in der 29. Spielminute durch Nico Stalder in Führung, ehe Hünenberg in der 38. Minute (Mirzet Mehidic) der Ausgleich gelang. In der 70. Minute schoss Joshua Müller Stans mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Stans baute die Führung in der 75. Minute (Sandro Howald) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte David Lehmann, der in der 83. Minute die Führung für Stans auf 4:1 ausbaute.

Bei Stans erhielten Luca Moser (20.) und Tim Felder (63.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Hünenberg für Mario Bosnjak (61.) und Sebastian Meister (85.).

Dass Stans viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 13 Spielen hat Stans durchschnittlich 3.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bringt Stans an die Spitze Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 31 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Stans hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stans spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Buochs (Rang 12). Das Spiel findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Für Hünenberg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Goldau II (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: FC Hünenberg I - FC Stans 1:4 (1:1) - Ehret, Hünenberg – Tore: 29. Nico Stalder 0:1. 38. Mirzet Mehidic 1:1. 70. Joshua Müller (Penalty) 1:2.75. Sandro Howald 1:3. 83. David Lehmann 1:4. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Dario Burkhardt, Flamur Loshaj, Tom Kollaku, Dominik Rüegg, Mario Bosnjak, Salvatore Viola, Mirzet Mehidic, Ante Pekas, Vitor Hugo Pereira Matos, Qendrim Aliji. – Stans: Fabio Mathis, Luca Moser, Fabio Gisler, Jan Lippold, Luca Cadlini, Kevin Foster, Tim Felder, Nico Stalder, Sandro Howald, Joël Furger, David Lehmann. – Verwarnungen: 20. Luca Moser, 61. Mario Bosnjak, 63. Tim Felder, 85. Sebastian Meister.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2023 07:08 Uhr.