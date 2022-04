2. Liga Stans sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Obergeissenstein Je ein Punkt für Stans und Obergeissenstein: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Stans: Nico Stalder brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Yannick Zai durch seinen Treffer für Obergeissenstein in der 13. Minute her. In der 31. Minute hiess es nach einem Eigentor von Maximilian Marku 2:1 für Obergeissenstein. Per Elfmeter glich Fabio Gisler das Spiel in der 44. Minute für Stans wieder aus.

Bei Stans erhielten Fabio Gisler (68.), Luca Cadlini (72.) und Fitim Vishaj (80.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Obergeissenstein, nämlich für Samuel Widmer (72.).

Stans kann sich trotz dem Punktegewinn nicht vom Tabellenende lösen. Das Team hat nach 19 Spielen acht Punkte auf dem Konto. Stans hat bisher einmal gewonnen, 13mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Hochdorf kriegt es Stans im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Für Obergeissenstein hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 12. Obergeissenstein hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Obergeissenstein spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Sins (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Stans - SC Obergeissenstein 2:2 (2:2) - Eichli, Stans – Tore: 7. Nico Stalder 1:0. 13. Yannick Zai 1:1. 31. Eigentor (Maximilian Marku) 1:2.44. Fabio Gisler (Penalty) 2:2. – Stans: Manuel Odermatt, Livio Bühler, Maximilian Marku, Luca Cadlini, Francesco Bono, Luca Moser, Fabio Gisler, Nico Stalder, Joël Furger, Marc Kuster, Sandro Howald. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Reto Albisser, David Bajor, José Luis Da Silva Pereira, Raphael Mosses, Yannick Zai, Nick Illi, Miro Bassi, Samuel Stalder, Lucas Caluori, Marc Wattenberg. – Verwarnungen: 68. Fabio Gisler, 72. Luca Cadlini, 72. Samuel Widmer, 80. Fitim Vishaj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 20:23 Uhr.