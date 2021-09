2. Liga Stans und Hochdorf spielen Remis Im Spiel zwischen Stans und Hochdorf hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Stans war zweimal in Führung. Hochdorf lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Stans in der 68. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 65. Minute ging Hochdorf zunächst 3:2 in Führung. Bis zum Ausgleich durch Stans dauerte es nicht lange: David Lehmann traf in der 68. Minute zum 3:3. er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Hochdorf. Bei Stans erhielten David Lehmann (20.), Sandro Howald (50.) und Mitch Lütte (60.) eine gelbe Karte.

Unverändert liegt Stans am Ende der Tabelle. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei drei Punkten. Stans hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Stans spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Altdorf (Platz 11). Das Spiel findet am 3. Oktober statt (15.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Nach dem Unentschieden büsst Hochdorf in der Tabelle ein und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 6. Es verliert einen Platz. Hochdorf hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Hochdorf wartet im nächsten Spiel daheim das fünftplatzierte Team FC Sins, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Stans - FC Hochdorf 3:3 (1:1) - Eichli, Stans – Tore: 13. David Lehmann 1:0. 30. Livio Lombardo 1:1. 52. Sandro Howald 2:1. 55. Raphael Wildisen 2:2. 65. Livio Lombardo 2:3. 68. David Lehmann 3:3. – Stans: Manuel Odermatt, Livio Bühler, Mitch Lütte, Christopher Pithan, Joël Furger, Francesco Bono, Sandro Howald, Fabian Howald, Fabio Gisler, Ramon Barmettler, David Lehmann. – Hochdorf: Roman Feer, Samir Ademovic, Marco Schürch, Massimo Coletti, Dave Gehrig, Timon Bieri, Raphael Wildisen, Levin Weibel, Arnel Mehicic, Sandro Frischkopf, Livio Lombardo. – Verwarnungen: 20. David Lehmann, 47. Levin Weibel, 50. Sandro Howald, 60. Mitch Lütte, 70. Massimo Coletti, 76. Sandro Frischkopf, 83. Dave Gehrig.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aegeri - SC Emmen 3:2, FC Stans - FC Hochdorf 3:3, FC Sempach - FC Sarnen 4:3, FC Littau - FC Altdorf 3:0, FC Sins - SC Obergeissenstein 3:1, FC Rothenburg - Luzerner SC 1:1

Tabelle: 1. SC Cham II 6 Spiele/15 Punkte (18:9). 2. FC Sempach 7/15 (19:10), 3. Luzerner SC 7/14 (17:13), 4. SC Emmen 7/13 (15:9), 5. FC Sins 7/12 (12:11), 6. FC Hochdorf 7/11 (17:14), 7. FC Willisau 6/9 (8:9), 8. FC Rothenburg 7/9 (9:10), 9. FC Littau 7/9 (14:13), 10. SC Obergeissenstein 7/8 (8:13), 11. FC Altdorf 7/7 (11:15), 12. FC Aegeri 7/7 (10:17), 13. FC Sarnen 7/4 (9:15), 14. FC Stans 7/3 (7:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 09:56 Uhr.