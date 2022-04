3. Liga, Gruppe 1 Steinhausen bezwingt auswärts Sursee – Marc Keiser trifft zum Sieg Steinhausen gewinnt am Samstag auswärts gegen Sursee 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Steinhausen gelang Marc Keiser in der 71. Minute. In der 31. Minute hatte Sandro Gerber Steinhausen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Sursee fiel in der 45. Minute durch Richard Nikaj.

Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Sursee. Steinhausen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Tabellensituation bleibt für Steinhausen unverändert. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 3. Steinhausen hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Steinhausen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Muotathal (Rang 10). Das Spiel findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Für Sursee hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 6. Sursee hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Sursee wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team FC Hünenberg I, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Sursee - SC Steinhausen 1:2 (1:1) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 31. Sandro Gerber (Penalty) 0:1.45. Richard Nikaj 1:1. 71. Marc Keiser 1:2. – Sursee: Jan Staffelbach, Pascal Bucher, Kevin Brun, Andy Macieira César, Richard Nikaj, Ibrahim Terzimustafic, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Emanuel Preni, Milos Mitrovic, Tiago Carneiro Santos, Dominic Zbinden. – Steinhausen: Dario Buob, Cristian Tramontano, Simon Imbach, Ramon Beck, Andy Agudelo, Raphael Beck, Jeremy Walker, Sandro Gerber, Igor Tadic, Marc Keiser, Cédric Hürlimann. – Verwarnungen: 40. Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, 73. Stefan Guedes Mendes, 83. Pascal Bucher, 89. Dominic Zbinden, 91. Diogo Da Fonte Pais.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 15:03 Uhr.