3. Liga, Gruppe 1 Steinhausen bezwingt Baar – Entscheidung in der Schlussminute Baar lag gegen Steinhausen deutlich vorne, nämlich 2:0 (64. Minute) - und verlor dennoch. Steinhausen feiert einen 3:2-Heimsieg.

Steinhausen geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Fatlum Sylejmani eröffnete in der 46. Minute das Skore, als er für Baar das 1:0 markierte. In der 64. Minute traf Fatlum Sylejmani bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Baar.

Zunächst gelang Marc Keiser der Anschlusstreffer. Dann kehrte Steinhausen das Spiel noch mit zwei späten Toren. Zunächst war Marc Keiser in der 77. Minute erfolgreich, dann traf Sandro Gerber 16 Minuten später zum 3:2.

Bei Baar sah Florian Jakaj (95.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Adrian Jakaj (27.) und Florian Jakaj (93.). Gelbe Karten gab es bei Steinhausen für Daniele Michienzi (55.) und Nedeljko Lukic (63.).

Mit dem Sieg rückt Steinhausen um einen Platz nach vorne. 31 Punkte bedeuten Rang 5. Steinhausen hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Steinhausen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Baar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 4. Baar hat bisher zehnmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Baar ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Steinhausen - FC Baar 1 3:2 (0:1) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 46. Fatlum Sylejmani 0:1. 64. Fatlum Sylejmani 0:2. 74. Marc Keiser 1:2. 77. Marc Keiser 2:2. 93. Sandro Gerber 3:2. – Steinhausen: Rick Plantinga, Nedeljko Lukic, Kevin Sigrist, Sandro Baumann, Andy Agudelo, Daniele Michienzi, Flavio Fruci, Sandro Gerber, Nicolas Martin, Marc Keiser, Cédric Hürlimann. – Baar: Florian Jakaj, Nedeljko Maric, Jon Fritsche, Adrian Jakaj, Tim Müller, Daniel Marquez, Giordan Martino, Gabriel Can, Omar Abduqadir, Fatlum Sylejmani, Leonard Rechi. – Verwarnungen: 27. Adrian Jakaj, 55. Daniele Michienzi, 63. Nedeljko Lukic, 93. Florian Jakaj – Ausschluss: 95. Florian Jakaj.

