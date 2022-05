3. Liga, Gruppe 1 Steinhausen bezwingt Zug 94 Steinhausen behielt im Spiel gegen Zug 94 am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Den Auftakt machte Sandro Baumann, der in der 2. Minute für Steinhausen zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Zug 94 traf Luca Campisi in der 5. Minute. In der 17. Minute gelang Daniele Michienzi der Führungstreffer zum 2:1 für Steinhausen.

Gleichstand war in der 50. Minute hergestellt: Mattia Hanusch traf für Zug 94. Jeremy Walker schoss Steinhausen in der 64. Minute zur 3:2-Führung. In der 80. Minute erhöhte Marc Keiser auf 4:2 für Steinhausen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Zug 94 sah Dennis Manuel Abreu Fernandes (91.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Luca Campisi (37.), Robin Baumann (63.) und Dennis Manuel Abreu Fernandes (77.). Gelbe Karten gab es bei Steinhausen für Andy Agudelo (27.), Daniele Michienzi (36.) und Marc Keiser (75.).

Steinhausen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 49 Tore in 20 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Steinhausen: Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 3. Steinhausen hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Steinhausen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Schwyz. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Für Zug 94 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 4. Zug 94 hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Zug 94 geht es auswärts gegen SC Cham IV (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (19. Mai) statt (20.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: SC Steinhausen - Zug 94 II 4:2 (2:1) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 2. Sandro Baumann 1:0. 5. Luca Campisi 1:1. 17. Daniele Michienzi 2:1. 50. Mattia Hanusch 2:2. 64. Jeremy Walker 3:2. 80. Marc Keiser 4:2. – Steinhausen: Dario Buob, Cédric Hürlimann, Andy Agudelo, Jeremy Walker, Cristian Tramontano, Raphael Beck, Sandro Gerber, Marc Keiser, Daniele Michienzi, Igor Tadic, Sandro Baumann. – Zug 94: Cedric Stillhart, Luca Campisi, Flavio Fruci, Arjan Ganaj, Bruno David Aires Lopes, Jérome Kirschenhofer, Nikola Veljkovic, Mattia Hanusch, Nicola Parente, Armin Pasalic, Robin Baumann. – Verwarnungen: 27. Andy Agudelo, 36. Daniele Michienzi, 37. Luca Campisi, 63. Robin Baumann, 75. Marc Keiser, 77. Dennis Manuel Abreu Fernandes – Ausschluss: 91. Dennis Manuel Abreu Fernandes.

