3. Liga, Gruppe 1 Steinhausen gewinnt klar gegen Cham Steinhausen behielt im Spiel gegen Cham am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

Cédric Hürlimann schoss Steinhausen in der 24. Minute zur 1:0-Führung. In der 40. Minute baute Daniele Michienzi den Vorsprung für Steinhausen auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Matthew Dos Santos Mendes, der in der 79. Minute die Führung für Steinhausen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Cham erhielten Corey Ineichen (51.) und Alex Elsener (63.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Steinhausen erhielt: Dario Andermatt (75.)

Die Abwehr von Cham kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Steinhausen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 5. Steinhausen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinhausen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team ESC Erstfeld. Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Nach der Niederlage büsst Cham einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 9. Cham hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Cham trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Hünenberg I (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: SC Steinhausen - SC Cham IV 3:0 (2:0) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 24. Cédric Hürlimann 1:0. 40. Daniele Michienzi 2:0. 79. Matthew Dos Santos Mendes 3:0. – Steinhausen: Kenan Mahovic, Cédric Hürlimann, Nedeljko Lukic, Kevin Sigrist, Dario Andermatt, Sandro Baumann, Matthew Dos Santos Mendes, Nicolas Martin, Andy Agudelo, Daniele Michienzi, Flavio Fruci. – Cham: Stéve Pfund, Andri Tillmann, Alex Elsener, Corey Ineichen, Luis Alberto Moura Pereira, Yannick Peter, Brahim Turjan, Ardit Krasniqi, Dea Defuns, Leandro Schnarwiler, Taijo Künzli. – Verwarnungen: 51. Corey Ineichen, 63. Alex Elsener, 75. Dario Andermatt.

