4. Liga, Gruppe 1 Steinhausen mit Auswärtssieg bei Erstfeld Steinhausen behielt im Spiel gegen Erstfeld am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:4.

Aaron Milone eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Steinhausen das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Steinhausen stellte Michele Marano in Minute 4 her. Der gleiche Michele Marano war auch für das 3:0 Steinhausen verantwortlich.

Steinhausen erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Leonat Hoxha weiter auf 4:0. In der 42. Minute verkleinerte Nando Eller den Rückstand von Erstfeld auf 1:4. In der 45. Minute verkleinerte Janick Gisler den Rückstand von Erstfeld auf 2:4.

Die 48. Minute brachte für Erstfeld den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Nando Eller. Steinhausen baute die Führung in der 50. Minute (Pascal Grossenbacher) weiter aus (5:3). In der Schlussphase kam Erstfeld noch auf 4:5 heran. Nando Eller war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Tim Walker von Erstfeld erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Der Sturm von Steinhausen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Offensive 30 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Erstfeld ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Steinhausen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 2. Steinhausen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Steinhausen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Erstfeld einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Für Erstfeld war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Erstfeld ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: ESC Erstfeld - SC Steinhausen 4:5 (2:4) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 1. Aaron Milone 0:1. 4. Michele Marano 0:2. 33. Michele Marano 0:3. 40. Leonat Hoxha 0:4. 42. Nando Eller 1:4. 45. Janick Gisler 2:4. 48. Nando Eller 3:4. 50. Pascal Grossenbacher 3:5. 91. Nando Eller 4:5. – Erstfeld: Christoph Walker, Ramon Birchler, Noah Torres, Tobias Walker, Patrick Traxel, Simon Pertlwieser, Danilo Triulzi, Juan Gnos, Kilian Jauch, Janick Gisler, Nando Eller. – Steinhausen: Michèle Mollo, Johannes Georg Dentler, Ante Brekalo, Demir Cerovac, Cyrill Hofer, Aitor Gonzalez Gomez Gomez, Ryan Price, Luca Toniolo, Leonat Hoxha, Aaron Milone, Michele Marano. – Verwarnungen: 75. Tim Walker.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

