3. Liga, Gruppe 1 Steinhausen mit drei Punkten auswärts gegen Buochs – Flavio Fruci mit Siegtor Sieg für Steinhausen: Gegen Buochs gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Steinhausen geriet zunächst in Rückstand, als Marco Ignatov in der 32. Minute die zwischenzeitliche Führung für Buochs gelang. In der 48. Minute glich Steinhausen jedoch aus und ging in der 65. Minute in Führung. Torschützen waren Igor Tadic und Flavio Fruci.

Bei Steinhausen erhielten Sandro Gerber (51.), Daniele Michienzi (85.) und Enzo Puntillo (85.) eine gelbe Karte. Bei Buochs erhielten Lauro Baumgartner (76.) und Fabian Niederberger (87.) eine gelbe Karte.

Steinhausen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 9. Steinhausen hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Steinhausen geht es zuhause gegen SC Goldau II (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 25. Oktober statt (20.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Buochs verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Buochs ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Buochs gingen unentschieden aus.

Mit dem viertplatzierten FC Baar 1 kriegt es Buochs als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: SC Buochs - SC Steinhausen 1:2 (1:0) - Seefeld, Buochs – Tore: 32. Marco Ignatov 1:0. 48. Igor Tadic 1:1. 65. Flavio Fruci 1:2. – Buochs: Noah Zimmermann, Martin Agner, Tim Walker, Simon Mathis, Noel Baumann, Thierry Engelberger, Aron von Holzen, Lauro Baumgartner, Daniele Ricupero, Ron Fischer, Marco Ignatov. – Steinhausen: Kenan Mahovic, Sandro Gerber, Marc Keiser, Cédric Hürlimann, Flavio Fruci, Kevin Sigrist, Igor Tadic, Roman Zürcher, Lian Weiss, Matthew Dos Santos Mendes, Andy Agudelo. – Verwarnungen: 51. Sandro Gerber, 76. Lauro Baumgartner, 85. Daniele Michienzi, 85. Enzo Puntillo, 87. Fabian Niederberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

