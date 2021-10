3. Liga, Gruppe 1 Steinhausen setzt Siegesserie auch gegen Schwyz fort Steinhausen reiht Sieg an Sieg: Gegen Schwyz hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

In der 36. Minute schoss Sandro Gerber Steinhausen mittels Elfmeter in Führung (1:0). Igor Tadic sorgte in der 50. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Steinhausen. Sandro Gerber baute in der 71. Minute die Führung für Steinhausen weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Cédric Hürlimann, der in der 72. Minute die Führung für Steinhausen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Steinhausen erhielten Sandro Gerber (25.) und Andy Agudelo (75.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Schwyz.

In seiner Gruppe hat Steinhausen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.7 Tore pro Partie.

Steinhausen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 5. Für Steinhausen ist es der fünfte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Steinhausen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Cham IV. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (17.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Mit der Niederlage rückt Schwyz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 7. Schwyz hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schwyz geht es auswärts gegen FC Küssnacht a/R 1 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 30. Oktober statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: SC Steinhausen - SC Schwyz 4:0 (1:0) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 36. Sandro Gerber (Penalty) 1:0.50. Igor Tadic 2:0. 71. Sandro Gerber 3:0. 72. Cédric Hürlimann 4:0. – Steinhausen: Dario Buob, Daniele Michienzi, Sandro Baumann, Igor Tadic, Dario Andermatt, Jeremy Walker, Marc Keiser, Simon Imbach, Andy Agudelo, Sandro Gerber, Dimitri Birnstiel. – Schwyz: Kevin Dudle, Maximilian Weber, Ramon Betschart, Lars Suter, Demian Siegwart, Patrick Kistler, Samuel Schleiss, Lukas Betschart, Firas Kdouh, Ajhan Zejnulai, Jonas Steiner. – Verwarnungen: 25. Sandro Gerber, 75. Andy Agudelo.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - SC Schwyz 4:0, Zug 94 II - SC Cham IV 1:1, FC Ibach II - ESC Erstfeld 1:2, FC Küssnacht a/R 1 - FC Meggen 4:0, FC Muotathal - FC Sursee 1:2, FC Baar 1 - FC Hünenberg I 1:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 10 Spiele/22 Punkte (29:16). 2. FC Baar 1 10/21 (24:16), 3. Zug 94 II 10/20 (18:10), 4. FC Küssnacht a/R 1 10/19 (29:19), 5. SC Steinhausen 10/19 (27:19), 6. FC Sursee 10/16 (22:24), 7. SC Schwyz 10/14 (22:21), 8. FC Ibach II 10/13 (17:20), 9. FC Hünenberg I 10/11 (16:19), 10. FC Muotathal 10/7 (16:24), 11. FC Meggen 10/5 (18:28), 12. SC Cham IV 10/4 (9:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 17:26 Uhr.