3. Liga, Gruppe 1 Steinhausen sorgt bei Baar für Überraschung – Baar verliert nach fünf Siegen Steinhausen hat am Samstag gegen Baar die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Fatlum Sylejmani in der 5. Minute. Er traf für Baar zum 1:0. Gleichstand war in der 34. Minute hergestellt: Daniele Michienzi traf für Steinhausen. Das Tor von Igor Tadic in der 48. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Steinhausen.

Baar glich in der 53. Minute durch Kreshnik Nurcaj aus. Daniele Michienzi erzielte in der 59. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Steinhausen. Per Penalty erhöhte Matthew Dos Santos Mendes in der 83. Minute zum 4:2 für Steinhausen.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Baar sah Damjan Veljkovic (82.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Baar weitere fünf gelbe Karten. Bei Steinhausen erhielten Roman Zürcher (38.) und Daniele Michienzi (72.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Steinhausen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.6. Das bedeutet, dass Steinhausen die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Steinhausen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 8. Steinhausen hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Steinhausen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Steinhausen geht es daheim gegen Engelberger SC (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Nach der Niederlage büsst Baar zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 6. Nach fünf Siegen in Serie verliert Baar erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Baar auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Zug 94 II. Die Partie findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Baar 1 - SC Steinhausen 2:4 (1:1) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 5. Fatlum Sylejmani 1:0. 34. Daniele Michienzi 1:1. 48. Igor Tadic 1:2. 53. Kreshnik Nurcaj 2:2. 59. Daniele Michienzi 2:3. 83. Matthew Dos Santos Mendes (Penalty) 2:4. – Baar: Mihajlo Vuckovic, Daniel Dietrich, Aurel Kelmendi, Damjan Veljkovic, Antonije Djakovic, Giordan Martino, Florim Mani, Leonard Rechi, Emanuele Smilari, Fatlum Sylejmani, Kreshnik Nurcaj. – Steinhausen: Dario Buob, Cristian Tramontano, Matthew Dos Santos Mendes, Andy Agudelo, Nedeljko Lukic, Kevin Sigrist, Roman Zürcher, Nicolas Martin, Sandro Gerber, Daniele Michienzi, Igor Tadic. – Verwarnungen: 38. Roman Zürcher, 67. Gabriel Can, 72. Daniele Michienzi, 79. Aurel Kelmendi, 82. Damjan Veljkovic, 85. Emanuele Smilari, 90. Kreshnik Nurcaj – Ausschluss: 82. Damjan Veljkovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

