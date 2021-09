3. Liga, Gruppe 1 Steinhausen sorgt bei Hünenberg für Überraschung Überraschung bei Steinhausen gegen Hünenberg: Der Tabellenelfte (Steinhausen) hat am Samstag zuhause den Tabellensechsten 5:3 besiegt.

(chm)

Hünenberg erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Manfred Elie Ekollo Epee Komme ging das Team in der 4. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 9. Minute, als Marc Keiser für Steinhausen traf.

Danach drehte Steinhausen auf. Das Team schoss ab der 15. Minute noch vier weitere Tore, während Hünenberg noch zwei Treffer gelangen (zum 2:3 (27. Minute) und 3:4 (33. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Steinhausen waren: Sandro Gerber (2 Treffer), Marc Keiser (2 Treffer) und Matthew Dos Santos Mendes (1 Treffer). Die Torschützen für Hünenberg waren: Sandro Burkhardt, Manfred Elie Ekollo Epee Komme und Joël Flaction.

Bei Steinhausen erhielten Marc Keiser (41.), Cédric Hürlimann (82.) und Nicolas Martin (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Hünenberg erhielt: Matias Vrazic (15.)

Dank dem Sieg liegt Steinhausen neu über dem Strich. Sieben Punkte bedeuten Rang 9. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt SC Cham IV. Steinhausen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinhausen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ibach II. Die Partie findet am 3. Oktober statt (15.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Nach der Niederlage büsst Hünenberg zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Hünenberg hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Hünenberg geht es in einem Heimspiel gegen FC Meggen (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Hünenberg I 5:3 (4:3) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 4. Manfred Elie Ekollo Epee Komme 0:1. 9. Marc Keiser 1:1. 15. Sandro Gerber (Penalty) 2:1.25. Sandro Gerber 3:1. 27. Joël Flaction 3:2. 28. Marc Keiser 4:2. 33. Sandro Burkhardt 4:3. 56. Matthew Dos Santos Mendes 5:3. – Steinhausen: Joel Hausheer, Raphael Beck, Igor Tadic, Simon Imbach, Sandro Baumann, Daniele Michienzi, Matthew Dos Santos Mendes, Marc Keiser, Dimitri Birnstiel, Sandro Gerber, Andy Agudelo. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Sebastian Meister, Matias Vrazic, Joël Flaction, Dominik Rüegg, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Sandro Burkhardt, Enis Etemi, Jonas Huwyler, Skumbim Sulejmani, Mario Bosnjak. – Verwarnungen: 15. Matias Vrazic, 41. Marc Keiser, 82. Cédric Hürlimann, 85. Nicolas Martin.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Hünenberg I 5:3, FC Küssnacht a/R 1 - SC Cham IV 4:1, SC Schwyz - ESC Erstfeld 1:3, FC Meggen - FC Sursee 3:4, FC Muotathal - FC Ibach II 3:4

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 6 Spiele/16 Punkte (21:8). 2. FC Ibach II 6/13 (14:11), 3. Zug 94 II 5/12 (8:4), 4. FC Baar 1 5/10 (13:10), 5. SC Schwyz 6/10 (15:10), 6. FC Küssnacht a/R 1 6/9 (17:15), 7. FC Sursee 6/9 (14:17), 8. FC Hünenberg I 6/7 (11:10), 9. SC Steinhausen 6/7 (15:16), 10. FC Meggen 6/4 (15:18), 11. FC Muotathal 6/4 (12:16), 12. SC Cham IV 6/0 (5:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2021 23:10 Uhr.