3. Liga, Gruppe 1 Steinhausen sorgt bei Ibach für Überraschung – Siegesserie von Ibach gebrochen Überraschender Sieg für Steinhausen: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Ibach (3. Rang) auswärts 2:0 geschlagen.

(chm)

Bereits in der 4. Minute traf Matthew Dos Santos Mendes zum 1:0. Per Penalty erhöhte Eric Baumann in der 87. Minute zum 2:0 für Steinhausen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ibach erhielten Dario Hürlimann (17.) und Cyrill Bürgi (72.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Steinhausen.

Steinhausen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Steinhausen: Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 9. Für Steinhausen ist es der zweite Sieg in Serie.

Steinhausen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Meggen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Nach der Niederlage büsst Ibach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 4. Ibach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ibach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Zug 94 II. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Telegramm: FC Ibach II - SC Steinhausen 0:2 (0:1) - Gerbihof, Ibach – Tore: 4. Matthew Dos Santos Mendes 0:1. 87. Eric Baumann (Penalty) 0:2. – Ibach: Jérôme Arnold, Cyrill Bürgi, Dario Hürlimann, Egson Hafezi, Patrick Pfyl, Remo Steiner, Benedikt Kündig, Laurin Vogel, Floriano Di Clemente, Edonis Salihu, Emanuel Da Silva Fonte. – Steinhausen: Joel Hausheer, Marc Keiser, Igor Tadic, Matthew Dos Santos Mendes, Andy Agudelo, Simon Imbach, Raphael Beck, Sandro Baumann, Sandro Gerber, Daniele Michienzi, Dimitri Birnstiel. – Verwarnungen: 17. Dario Hürlimann, 72. Cyrill Bürgi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: Zug 94 II - FC Muotathal 3:0, FC Sursee - SC Schwyz 3:1, FC Hünenberg I - FC Meggen 1:0, SC Cham IV - FC Baar 1 0:2, FC Ibach II - SC Steinhausen 0:2, FC Küssnacht a/R 1 - ESC Erstfeld 2:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 7 Spiele/16 Punkte (22:10). 2. Zug 94 II 7/16 (12:5), 3. FC Baar 1 7/14 (16:11), 4. FC Ibach II 7/13 (14:13), 5. FC Küssnacht a/R 1 7/12 (19:16), 6. FC Sursee 7/12 (17:18), 7. FC Hünenberg I 7/10 (12:10), 8. SC Schwyz 7/10 (16:13), 9. SC Steinhausen 7/10 (17:16), 10. FC Meggen 7/4 (15:19), 11. FC Muotathal 7/4 (12:19), 12. SC Cham IV 7/0 (5:27).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 01:23 Uhr.