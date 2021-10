4. Liga, Gruppe 1 Steinhausen verliert gegen Seriensieger Weggis – Jan Bühler trifft zum Sieg Weggis setzt seine Siegesserie auch gegen Steinhausen fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Zunächst musste Weggis einen Rückstand hinnehmen: In der 13. Minute traf Ryan Price für Steinhausen zum 1:0. Weggis drehte aber das Spiel innerhalb von sieben Minuten. Zuerst erzielte Flavio Duschan (39.) den Ausgleich. Jan Bühler schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Weggis.

Bei Steinhausen erhielten Leonat Hoxha (78.), Kristian Kovac (81.) und Arbër Hoxha (94.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Weggis für Jerome Abächerli (62.) und Jari Winiger (86.).

In der Abwehr gehört Weggis zu den Besten: Total liess das Team 11 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 3).

Weggis rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zwölf Punkte bedeuten Rang 4. Weggis hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Weggis spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Rotkreuz II (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (20.15 Uhr, Sportpark Rotkreuz, Rotkreuz).

Für Steinhausen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Steinhausen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Steinhausen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Goldau III (Rang 9). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: Weggiser SC - SC Steinhausen 2:1 (1:1) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 13. Ryan Price 0:1. 39. Flavio Duschan 1:1. 46. Jan Bühler 2:1. – Weggis: Jan Bühler, Kristofor Gjinaj, Luca Kron, Sandro Buser, Nico Meyer, Matteo Kolb, Cyrill Baggenstos, Luigj Nrecaj, Jerome Abächerli, Flavio Duschan, Loris Belfiglio. – Steinhausen: Michèle Mollo, Gianni Mesko, Arbër Hoxha, Luca Betschart, Cyrill Hofer, Enis Kurtaran, Ryan Price, Leonat Hoxha, Luca Toniolo, Michele Marano, Sandro Gschwend. – Verwarnungen: 62. Jerome Abächerli, 78. Leonat Hoxha, 81. Kristian Kovac, 86. Jari Winiger, 94. Arbër Hoxha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: Weggiser SC - SC Steinhausen 2:1, FC Rotkreuz II - FC Schattdorf 0:1, FC Aegeri 2 - FC Walchwil 3:1, FC Brunnen - SC Cham III 1:4, SC Goldau III - SC Menzingen 0:5

Tabelle: 1. FC Schattdorf 7 Spiele/16 Punkte (18:6). 2. FC Aegeri 2 7/16 (20:13), 3. SC Steinhausen 7/12 (18:9), 4. Weggiser SC 7/12 (16:11), 5. SC Cham III 7/12 (20:19), 6. SC Menzingen 7/10 (14:12), 7. FC Brunnen 7/9 (15:19), 8. FC Rotkreuz II 7/8 (12:16), 9. SC Goldau III 7/4 (9:20), 10. FC Walchwil 7/1 (8:25).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2021 20:49 Uhr.