3. Liga, Gruppe 2 Südstern bezwingt auswärts Adligenswil Südstern gewinnt am Samstag auswärts gegen Adligenswil 3:1.

Das Skore eröffnete Gerson Michael Rosario De Lima Sousa de Lima Sousa in der 23. Minute. Er traf für Südstern zum 1:0. Vinicios Luiz Alcantara Vieira erhöhte in der 78. Minute zur 2:0-Führung für Südstern. Der Anschlusstreffer für Adligenswil zum 1:2 kam in der 88. Minute. Verantwortlich dafür war Ivo Lombriser. Das letzte Tor der Partie fiel in der 91. Minute, als Abison Anton Benedict die Führung für Südstern auf 3:1 erhöhte.

Bei Adligenswil erhielten Marius Hoffmann (57.), Dominique Lottenbach (72.) und Sarankan Kandiah (82.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Südstern erhielt: Isan Miranda Alfonso (67.)

Die Abwehr von Adligenswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Defensive 55 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Südstern. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 6. Südstern hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Südstern tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Rothenburg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Adligenswil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Adligenswil war es bereits die zehnte Niederlage in Serie.

Adligenswil trifft im nächsten Spiel auswärts auf SK Root (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Südstern 1:3 (0:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 23. Gerson Michael Rosario De Lima Sousa de Lima Sousa 0:1. 78. Vinicios Luiz Alcantara Vieira 0:2. 88. Ivo Lombriser 1:2. 91. Abison Anton Benedict 1:3. – Adligenswil: Dominic Sieber, Raphael Gutzwiller, Andri Duss, Lionel Schmidig, Sarankan Kandiah, Dominique Lottenbach, Louis Felder, Luca Ravarotto, Moritz Hirt, Marius Hoffmann, Philipp Hoffmann. – Südstern: Diogo Duarte Dos Santos, Renato Pereira Da Silva, Leonardo Radi, Baskim Osmani, Gustavo Kohl, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Noel Komani, Isan Miranda Alfonso, Gerson Michael Rosario De Lima Sousa de Lima Sousa, Altin Syla, Gabriele Battaglia. – Verwarnungen: 57. Marius Hoffmann, 67. Isan Miranda Alfonso, 72. Dominique Lottenbach, 82. Sarankan Kandiah.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 13:51 Uhr.