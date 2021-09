4. Liga, Gruppe 2 Südstern gewinnt erstmals beim Spiel gegen Perlen Für Südstern hat es am Samstag im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Perlen 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Quang Dieu Chitpagna für Südstern. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Perlen glich in der 35. Minute durch Arban Gashi aus. Das Tor von Adrian Mustafa in der 38. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Südstern.

In der 67. Minute traf Adrian Mustafa bereits wieder. Er erhöhte auf 3:1 für Südstern. Adrian Basha brachte Perlen in der 76. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Südstern, nämlich für Quang Dieu Chitpagna (33.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Perlen, Patrick Schuler (33.) kassierte sie.

Die Abwehr von Perlen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 15 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match (Rang 8).

In der Tabelle verbessert sich Südstern von Rang 10 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Südstern hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Südstern trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Sins (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 26. September statt (15.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Perlen rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat null Punkte. Perlen muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Perlen zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem viertplatzierten Zug 94 III kriegt es Perlen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Telegramm: FC Südstern a - FC Perlen-Buchrain 3:2 (2:1) - Grenzhof, Luzern – Tore: 11. Quang Dieu Chitpagna 1:0. 35. Arban Gashi 1:1. 38. Adrian Mustafa 2:1. 67. Adrian Mustafa 3:1. 76. Adrian Basha 3:2. – Südstern: Artur Correia Goncalves, Erivaldo Rodrigues Avelino, Adrian Mustafa, Quang Dieu Chitpagna, Sezgin Fetija, Andre Stradioto Cardozo, Rui Miguel Peixoto Coutinho, Pedro Zinga, William Spaniol, Davyson De França Moura, Douglas Gomes Felten. – Perlen: Dominic Gehrig, Patrick Schuler, Markus Felder, Adrian Basha, Sonny Schärli, Xhevat Shabani, Leandro Diaz, Arban Gashi, Massimo Fiorenza, Krezhnic Gjoni, Marco Franza. – Verwarnungen: 33. Quang Dieu Chitpagna, 33. Patrick Schuler.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Dietwil - SK Root 3:1, FC Südstern a - FC Perlen-Buchrain 3:2, Zug 94 III - FC Baar 2 2:3, SC Goldau II - FC Sins 3:1

Tabelle: 1. FC Dietwil 4 Spiele/12 Punkte (15:3). 2. SC Goldau II 4/10 (18:5), 3. FC Baar 2 4/7 (13:8), 4. Zug 94 III 4/7 (14:8), 5. FC Hünenberg III 2/6 (7:2), 6. FC Küssnacht a/R Team Rigi 3/4 (7:7), 7. FC Südstern a 4/3 (5:21), 8. FC Sins 4/3 (4:8), 9. SK Root 3/0 (2:13), 10. FC Perlen-Buchrain 4/0 (5:15).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2021 23:29 Uhr.