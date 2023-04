3. Liga, Gruppe 2 Südstern siegt gegen Malters dank Matchwinner Gustavo Kohl Sieg für Südstern: Gegen Malters gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Südstern das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 84. Minute war Gustavo Kohl.

In der 8. Minute hatte Gustavo Kohl zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Der Ausgleich für Malters fiel in der 9. Minute (Samuel Furrer). Gustavo Kohl traf in der 11. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Südstern. Gleichstand war in der 34. Minute hergestellt: Fabian Gloggner traf für Malters.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Südstern. Bei Malters erhielten Simon Gloggner (13.), Prenk Marki (80.) und Fabian Gloggner (83.) eine gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Südstern um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 6. Für Südstern ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Südstern zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gunzwil. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Mit der Niederlage rückt Malters in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 28 Punkten neu Platz 5. Malters hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Malters wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das viertplatzierte Team FC Rothenburg, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Malters - FC Südstern 2:3 (2:2) - Oberei, Malters – Tore: 8. Gustavo Kohl 0:1. 9. Samuel Furrer 1:1. 11. Gustavo Kohl 1:2. 34. Fabian Gloggner 2:2. 84. Gustavo Kohl 2:3. – Malters: Pirmin Fallegger, Roman Lütolf, Reto Bachmann, Michel Stephan, Julian Birri, Alessandro Calabrese, Dario Suter, Samuel Furrer, Fabian Gloggner, Simon Gloggner, Dalijan Etemi. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Leonardo Radi, Baskim Osmani, Gustavo Kohl, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Patrick Adriano Tiepo, Davyson De França Moura, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Gerson Michael Rosario De Lima Sousa de Lima Sousa, Federico Volpe, Gabriele Battaglia. – Verwarnungen: 13. Simon Gloggner, 49. Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, 56. Diogo Duarte Dos Santos, 80. Prenk Marki, 80. Gerson Michael Rosario De Lima Sousa de Lima Sousa, 81. Gustavo Kohl, 83. Fabian Gloggner.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 11:10 Uhr.