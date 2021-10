4. Liga, Gruppe 4 Südstern sorgt bei Littau für Überraschung – Douglas Gomes Felten als Matchwinner Überraschender Sieg für Südstern: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Littau (4. Rang) auswärts 2:1 geschlagen.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Livio Saccardo eröffnete in der 57. Minute das Skore, als er für Littau das 1:0 markierte. Douglas Gomes Felten glich in der 58. Minute für Südstern aus. Es hiess 1:1. In der 75. Minute war es erneut Douglas Gomes Felten, der Südstern mit Function sein_ihrem Tor 2:1 in Führung brachte. Es war ein Elfmeter.

Gelbe Karten gab es bei Südstern für Filipe Manuel Teixeira Gomes (8.), Wilson César Soares Ferreira (29.) und Renato José Ervedal Carneiro (40.). Gelbe Karten gab es bei Littau für Rinor Zharku (86.) und Kevin Mendoza (87.).

Mit dem Sieg rückt Südstern um einen Platz nach vorne. Sieben Punkte bedeuten Rang 8. Südstern hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Südstern geht es daheim gegen SC Emmen a (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Für Littau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 4. Littau hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Littau geht es auswärts gegen FC Eschenbach III (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Telegramm: FC Littau II - FC Südstern b 1:2 (0:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 57. Livio Saccardo 1:0. 58. Douglas Gomes Felten 1:1. 75. Douglas Gomes Felten (Penalty) 1:2. – Littau: Fabio Fries, Mike Wyrsch, Lukas Bürcher, Sebastian Steger, Ahmet Gökcebay, Livio Saccardo, Rinor Zharku, Timon Troughton, Simon Scherer, Stephan Renggli, Edvin Arifi. – Südstern: Paulo Jorge Cardoso Ferreira, Bruno Gabriel Martitt Coimbra, Gustavo Kohl, Wilson César Soares Ferreira, Artur Correia Goncalves, Renato José Ervedal Carneiro, Abilio Pedro Lopes Pereira, Filipe Manuel Teixeira Gomes, Leonardo Da Rocha Duarte, Pedro Zinga, Douglas Gomes Felten. – Verwarnungen: 8. Filipe Manuel Teixeira Gomes, 29. Wilson César Soares Ferreira, 40. Renato José Ervedal Carneiro, 86. Rinor Zharku, 87. Kevin Mendoza.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Rothenburg - FC Eschenbach III 1:2, SC Obergeissenstein - FC Emmenbrücke II 3:1, FC Littau II - FC Südstern b 1:2, SC Emmen a - Hildisrieder SV 1:2

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 8 Spiele/18 Punkte (31:13). 2. SC Obergeissenstein 8/16 (23:6), 3. FC Emmenbrücke II 8/14 (33:13), 4. FC Littau II 8/13 (24:17), 5. FC Rothenburg 8/13 (19:14), 6. SC Emmen a 8/13 (22:16), 7. FC Eschenbach III 8/11 (16:29), 8. FC Südstern b 8/7 (11:32), 9. FC Malters 7/6 (10:20), 10. Luzerner SC 7/0 (12:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 19:10 Uhr.