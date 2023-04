3. Liga, Gruppe 3 Sursee bezwingt Buttisholz Sieg für Sursee: Gegen Buttisholz gewinnt das Team am Dienstag zuhause 4:2.

(chm)

Dario Roos eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Sursee das 1:0 markierte. Rico Frey erhöhte in der 18. Minute zur 2:0-Führung für Sursee. Die 29. Minute brachte für Buttisholz den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Linus Klemenjak.

Mit seinem Tor in der 62. Minute brachte Sascha Rast Sursee mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Sursee erhöhte in der 82. Minute seine Führung durch Noah Möstl weiter auf 4:1. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Raphael Rölli in der 89. Minute für Buttisholz auf 2:4.

Gelbe Karten gab es bei Buttisholz für Martial Theiler (3.), David Lustenberger (44.) und Michael Erni (85.). Bei Sursee erhielten Noah Affentranger (46.) und Andy Macieira César (71.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Sursee eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Sursee die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Sursee: 23 Punkte bedeuten Rang 5. Für Sursee ist es der zweite Sieg in Serie.

Sursee spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 9). Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Mit der Niederlage rückt Buttisholz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Buttisholz erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Buttisholz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Zell. Diese Begegnung findet am 16. April statt (16.00 Uhr, Gass, Zell).

Telegramm: FC Sursee - FC Buttisholz 4:2 (2:1) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 4. Dario Roos 1:0. 18. Rico Frey 2:0. 29. Linus Klemenjak 2:1. 62. Sascha Rast 3:1. 82. Noah Möstl 4:1. 89. Raphael Rölli 4:2. – Sursee: Fabrice Bieler, Kevin Brun, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Ruben Lustenberger, Andy Macieira César, Noah Möstl, Dario Buco, Rico Frey, Ibrahim Terzimustafic, Dario Roos, Stefan Guedes Mendes. – Buttisholz: Silvan Jost, Alessandro Rogger, Martial Theiler, Simon Ineichen, Dominik Epli, David Lustenberger, Martin Bühler, Daniele Fuschetto, Michael Erni, Linus Klemenjak, Philipp Rölli. – Verwarnungen: 3. Martial Theiler, 44. David Lustenberger, 46. Noah Affentranger, 71. Andy Macieira César, 85. Michael Erni.

