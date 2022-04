3. Liga, Gruppe 1 Sursee gewinnt klar gegen Hünenberg Sursee behielt im Spiel gegen Hünenberg am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Das Tor von Pascal Bucher in der 25. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Sursee. Lukas Graf sorgte in der 33. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sursee. Tiago Carneiro Santos baute in der 55. Minute die Führung für Sursee weiter aus (3:0).

Ndue Daka baute in der 67. Minute die Führung für Sursee weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Stefan Guedes Mendes, der in der 82. Minute die Führung für Sursee auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andy Macieira César von Sursee erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Sursee nicht verändert. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 6. Sursee hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sursee tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von ESC Erstfeld an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Dienstag (19. April) statt (20.15 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Hünenberg hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Steinhausen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Hünenberg I - FC Sursee 0:5 (0:2) - Ehret, Hünenberg – Tore: 25. Pascal Bucher 0:1. 33. Lukas Graf 0:2. 55. Tiago Carneiro Santos 0:3. 67. Ndue Daka 0:4. 82. Stefan Guedes Mendes 0:5. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Elmir Softic, Matias Vrazic, Ümit Celik, Dominik Rüegg, Flamur Loshaj, Sandro Burkhardt, Mario Bosnjak, Moreno Villiger, Vitor Hugo Pereira Matos, Manfred Elie Ekollo Epee Komme. – Sursee: Jan Staffelbach, Richard Nikaj, Tiago Carneiro Santos, Ndue Daka, Pascal Bucher, Lukas Graf, Joel Zust, Kevin Brun, Andy Macieira César, Serge Koch, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva. – Verwarnungen: 88. Andy Macieira César.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.04.2022 10:46 Uhr.