3. Liga, Gruppe 1 Sursee holt sich drei Punkte gegen Zug 94 – Später Siegtreffer Sieg für Sursee: Gegen Zug 94 gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Sursee gelang Dominic Zbinden in der 86. Minute. In der 10. Minute hatte Serge Koch Sursee in Führung gebracht. Der Ausgleich für Zug 94 fiel in der 66. Minute durch Elton Makumbi.

Gelbe Karten gab es bei Sursee für Diogo Da Fonte Pais (62.), Joel Zust (63.) und Andy Macieira César (64.). Eine Verwarnung gab es für Zug 94, nämlich für Joan David Avila Romero (40.).

Mit dem Sieg rückt Sursee um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 5. Sursee hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sursee auswärts mit SC Cham IV (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 25. März statt (20.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Nach der Niederlage büsst Zug 94 einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 6. Zug 94 hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Zug 94 wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team FC Hünenberg I, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 27. März statt (15.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Sursee - Zug 94 II 2:1 (1:0) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 10. Serge Koch 1:0. 66. Elton Makumbi 1:1. 86. Dominic Zbinden 2:1. – Sursee: Jan Staffelbach, Dominic Zbinden, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Kevin Brun, Joel Zust, Richard Nikaj, Serge Koch, Diogo Da Fonte Pais, Tiago Carneiro Santos, Ibrahim Terzimustafic, Andy Macieira César. – Zug 94: Robert Kukeli, Joan David Avila Romero, Simone Campisi, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Jérome Kirschenhofer, Luca Campisi, Robin Baumann, Armin Pasalic, Flavio Fruci, Bruno David Aires Lopes, Mattia Hanusch. – Verwarnungen: 40. Joan David Avila Romero, 62. Diogo Da Fonte Pais, 63. Joel Zust, 64. Andy Macieira César.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Küssnacht a/R 1 2:2, SC Schwyz - FC Baar 1 1:3, ESC Erstfeld - SC Cham IV 1:0, FC Sursee - Zug 94 II 2:1, FC Hünenberg I - FC Ibach II 5:0, FC Meggen - FC Muotathal 1:4

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 12 Spiele/28 Punkte (36:19). 2. FC Baar 1 12/25 (31:21), 3. FC Küssnacht a/R 1 12/23 (34:23), 4. SC Steinhausen 12/23 (30:21), 5. FC Sursee 12/20 (26:27), 6. Zug 94 II 12/20 (22:18), 7. FC Hünenberg I 12/17 (24:21), 8. SC Schwyz 12/14 (25:27), 9. FC Ibach II 12/14 (19:27), 10. FC Muotathal 12/10 (22:28), 11. FC Meggen 12/6 (23:36), 12. SC Cham IV 12/4 (9:33).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

