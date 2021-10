Frauen 3. Liga Sursee setzt Siegesserie auch gegen Gunzwil fort Sursee setzt seine Siegesserie auch gegen Gunzwil fort. Das 3:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Jenny Niederhauser brachte Sursee 1:0 in Führung (2. Minute). Sursee baute die Führung in der 41. Minute (Eileen Schilliger) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Viviane Schumacher in der 92. Minute, als sie für Sursee zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Sursee hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Gunzwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 9).

Sursee behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 18 Punkten. Sursee hat bisher immer gewonnen, nämlich sechsmal.

Für Sursee geht es zuhause gegen Team Uri Frauen II (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (20.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Gunzwil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Gunzwil muss bereits die siebte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Viermal verlor Gunzwil zuhause und dreimal auswärts.

Gunzwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Cham (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (11.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Sursee 0:3 (0:2) - Linden, Gunzwil – Tore: 2. Jenny Niederhauser 0:1. 41. Eileen Schilliger 0:2. 92. Viviane Schumacher 0:3. – Gunzwil: Sarina Jurt, Carina Kronenberg, Jenni Ackermann, Julia Jost, Lara Zimmermann, Endrita Kadrijaj, Michelle Ziswiler, Annina Nurmi, Linda Galliker, Silvana Steiger, Carla Wildisen. – Sursee: Selina Portmann, Caroline Bregenzer, Jenny Niederhauser, Sabrina Lustenberger, Martina Steimen, Eileen Schilliger, Sira Hodel, Sandra Kühne, Sara Mestre Guerreiro, Sabrina Castaño, Melina Castaño. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Gunzwil - FC Sursee 0:3, FC Ascona - FC Baar 2 0:0, FC Hünenberg - SG Obwalden 4:1

Tabelle: 1. FC Sursee 6 Spiele/18 Punkte (18:2). 2. SG Obwalden 7/15 (18:9), 3. TEAM Menzingen / Aegeri 6/13 (20:10), 4. FC Ascona 6/13 (10:3), 5. FC Baar 2 7/13 (13:13), 6. Team Uri Frauen II 7/8 (9:17), 7. SC Cham 6/7 (13:11), 8. FC Hünenberg 7/5 (15:19), 9. SC Schwyz II 7/3 (5:23), 10. FC Gunzwil 7/0 (7:21).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 18:54 Uhr.