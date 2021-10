3. Liga, Gruppe 1 Sursee sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Küssnacht a/R Im Spiel zwischen Küssnacht a/R und Sursee gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Sursee geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 93. Minute doch noch einen Punkt.

Den Auftakt machte Lars Zimmermann, der in der 8. Minute für Küssnacht a/R zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 65. Minute, als Jarno Ineichen für Sursee traf. Das Tor von Roberto Tarzia in der 85. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Küssnacht a/R. Doch die Führung währte nur kurz. Tiago Carneiro Santos sorgte nur acht Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Sursee.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Küssnacht a/R. Bei Sursee erhielten Leorent Hulaj (67.) und Diogo Da Fonte Pais (76.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Küssnacht a/R den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 21 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Küssnacht a/R nicht verändert. 13 Punkte bedeuten Rang 6. Küssnacht a/R hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Küssnacht a/R geht es zuhause gegen FC Hünenberg I (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Für Sursee hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Sursee hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sursee tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Baar 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Sursee 2:2 (1:0) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 8. Lars Zimmermann 1:0. 65. Jarno Ineichen 1:1. 85. Roberto Tarzia 2:1. 93. Tiago Carneiro Santos (Penalty) 2:2. – Küssnacht a/R: Morris Gügler, Joel Lieb, Lars Zimmermann, Elias Ulrich, Sebastian Tschupp, Nicola Landolt, Kilian Horat, Roberto Tarzia, Lars Krüsi, Gil Rast, Amir Kadic. – Sursee: Jan Staffelbach, Tiago Carneiro Santos, Pascal Bucher, Dario Roos, Leorent Hulaj, Ibrahim Terzimustafic, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Andy Macieira César, Emanuel Preni, Dominic Zbinden, Raul Kiener. – Verwarnungen: 12. Elias Ulrich, 52. Mario Stadler, 67. Leorent Hulaj, 76. Marc Mathis, 76. Diogo Da Fonte Pais, 90. Joel Lieb.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Meggen 3:1, SC Schwyz - FC Hünenberg I 4:2, FC Küssnacht a/R 1 - FC Sursee 2:2, FC Muotathal - SC Cham IV 2:1, FC Ibach II - Zug 94 II 1:3

Tabelle: 1. Zug 94 II 8 Spiele/19 Punkte (15:6). 2. ESC Erstfeld 7/16 (22:10), 3. FC Baar 1 7/14 (16:11), 4. SC Schwyz 8/13 (20:15), 5. FC Sursee 8/13 (19:20), 6. FC Küssnacht a/R 1 8/13 (21:18), 7. SC Steinhausen 8/13 (20:17), 8. FC Ibach II 8/13 (15:16), 9. FC Hünenberg I 8/10 (14:14), 10. FC Muotathal 8/7 (14:20), 11. FC Meggen 8/4 (16:22), 12. SC Cham IV 8/0 (6:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.10.2021 15:24 Uhr.