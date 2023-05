3. Liga, Gruppe 3 Sursee verliert gegen Seriensieger Ruswil Ruswil setzt seine Siegesserie auch gegen Sursee fort. Das 4:0 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 15. Minute war es an Simon Schäfer, Ruswil 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 35. Minute brachte Lars Lötscher Ruswil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ruswil erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Heinrich Meier weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter Das letzte Tor der Partie erzielte Lars Groenendijk, der in der 66. Minute die Führung für Ruswil auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Matthias Bühlmann von Ruswil erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Ruswil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.2 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg liegt Ruswil neu auf einem Aufstiegsplatz: Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Ruswil ist es der dritte Sieg in Serie.

Ruswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Reiden (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Für Sursee hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 5. Sursee hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sursee in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Dagmersellen. Das Spiel findet am 13. Mai statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Sursee - FC Ruswil 0:4 (0:3) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 15. Simon Schäfer 0:1. 35. Lars Lötscher 0:2. 45. Heinrich Meier (Penalty) 0:3.66. Lars Groenendijk 0:4. – Sursee: Aurelio Schmid, Emir Demirtas, Samuel Bisang, Kevin Brun, Dario Buco, Emanuel Preni, Edi Nikollprenkaj, Ruben Lustenberger, Sascha Rast, Andy Macieira César, Noah Affentranger. – Ruswil: Nando Heller, Joel Bachmann, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Livio Spaar, Simon Schäfer, Jonas Emmenegger, Lars Lötscher, David Simon, Heinrich Meier, Lars Groenendijk. – Verwarnungen: 52. Matthias Bühlmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 09:22 Uhr.