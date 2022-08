3. Liga, Gruppe 3 Tie_hdl Das Resultat zwischen Escholzmatt-Marbach und Wolhusen lautet 3:3. Für beide Teams war es das zweite Spiel der Saison.

Bis zur 57. Minute ging Escholzmatt-Marbach deutlich in Führung, nämlich 3:1. Die Treffer erzielte(.) marvin Greil (17.), Oliver Greil (41.) und Dario Doppmann (57.). Für Wolhusen erfolgreich war bis dahin Levin Studer (29.).

Der Anschlusstreffer für Wolhusen zum 2:3 kam in der 58. Minute. Verantwortlich dafür war Alain Brunner. Für den späten Ausgleich für Wolhusen sorgte Joel Hänsli, der in der 89. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.

Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Marc Schmid (80.) und David Dogdu (86.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Wolhusen für Roland Burri (48.) und Michael Stöckli (79.).

Escholzmatt-Marbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Escholzmatt-Marbach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Altbüron-Grossdietwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 1. September statt (20.15 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Wolhusen liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es Wolhusen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Sursee. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Wolhusen 3:3 (2:1) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 17. Marvin Greil 1:0. 29. Levin Studer 1:1. 41. Oliver Greil 2:1. 57. Dario Doppmann 3:1. 58. Alain Brunner 3:2. 89. Joel Hänsli 3:3. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Jonas Thalmann, David Dogdu, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Oliver Knüsel, Maran Mohanarangan, Marvin Greil, Marc Schmid, Oliver Greil, Dario Doppmann. – Wolhusen: David Wicki, Cyrill Marbacher, Raphael Scheuber, Roland Burri, Yanick Zurkirchen, Michael Stöckli, Levin Studer, Daniel Brunner, Pashk Berisha, Alain Brunner, Dario Marti. – Verwarnungen: 48. Roland Burri, 79. Michael Stöckli, 80. Marc Schmid, 86. David Dogdu.

