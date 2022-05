3. Liga, Gruppe 2 Till Fleischli führt Gunzwil mit drei Toren zum Sieg gegen Hergiswil Sieg für den Tabellenzweiten: Gunzwil lässt am Dienstag zuhause beim 4:1 gegen Hergiswil (Rang 11) nichts anbrennen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Gunzwil: Till Fleischli brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Gunzwil baute in der 30. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Till Fleischli. In der 48. Minute traf Till Fleischli bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Gunzwil. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Manuel Sienemus verkürzte in der 57. Minute den Rückstand von Hergiswil auf 1:3. Matias Nurmi schoss das 4:1 (67. Minute) für Gunzwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Gunzwil erhielten Rafael Borges Lopes (38.), Elia Ramundo (43.) und Matias Nurmi (72.) eine gelbe Karte. Bei Hergiswil erhielten Patrick Kaiser (6.), Sven Tribelhorn (47.) und Jonah Kasper (75.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Gunzwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.2 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Gunzwil nicht verändert. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 2. Für Gunzwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Gunzwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SK Root (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (8. Mai) (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Für Hergiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Hergiswil hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Hergiswil geht es auswärts gegen FC Ebikon I (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Samstag (7. Mai) statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Hergiswil II 4:1 (3:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 8. Till Fleischli 1:0. 30. Till Fleischli 2:0. 48. Till Fleischli (Penalty) 3:0.57. Manuel Sienemus 3:1. 67. Matias Nurmi 4:1. – Gunzwil: Moses König, Pascal Jurt, Domenik Martini, Daniele Carriero, Matias Nurmi, Elia Ramundo, Till Fleischli, Rafael Borges Lopes, Philippe Kronenberg, Iwan Rogger, Raffael Furrer. – Hergiswil: Philipp Kaufmann, Jonah Kasper, Patrick Kaiser, Sven Tribelhorn, Basil Zgraggen, Nils Furrer, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Patrick Adriano Tiepo, Jasha Vaszary, Manuel Sienemus, Martin Spaqi. – Verwarnungen: 6. Patrick Kaiser, 38. Rafael Borges Lopes, 43. Elia Ramundo, 47. Sven Tribelhorn, 72. Matias Nurmi, 75. Jonah Kasper.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.05.2022 08:45 Uhr.