Frauen 3. Liga Tor von Adriana Fedier sichert Schattdorf das Unentschieden gegen Ascona Ascona und Schattdorf spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Tore von Lisa Bolamperti und Axelle Orru bedeuteten eine Zwei-Tore-Führung für Ascona bis in die 68. Minute. Doch Schattdorf schaffte dank Julie Gisler (71. Minute) und Adriana Fedier bis in die 81. Minute den Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Ascona zu den Besten: Total liess das Team 11 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 3).

Ascona bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Ascona hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ascona auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Cham (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 23. April statt (12.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Schattdorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schattdorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Luzerner SC an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Freitag (21. April) statt (20.15 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Ascona - Team Uri Frauen II 2:2 (1:0) - Stadio Comunale Ascona, Ascona – Tore: 40. Lisa Bolamperti 1:0. 68. Axelle Orru 2:0. 71. Julie Gisler 2:1. 81. Adriana Fedier 2:2. – Ascona: Sonia Denicola, Giulia Martini, Sara Mecic, Sandra Petrova, Kristina Dimitrova, Giulia Nicoli, Moira Bulfaro, Axelle Orru, Charlotte Roux, Jeanine Raschetti, Simona Heim. – Schattdorf: Tabea Gisler, Gina Walker, Linda Baumann, Lisa Furrer, Lynn Gnos, Lea Deplazes, Géraldine Fedier, Fabia Manz, Natascha Betschart, Julie Gisler, Sina Riesen. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

