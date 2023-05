2. Liga Tor von Alex Niederberger sichert Sins das Unentschieden gegen Sarnen Je ein Punkt für Sins und Sarnen: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Sins einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das Skore eröffnete Sandro Gomes De Almeida in der 2. Minute. Er traf für Sins zum 1:0. Zum Ausgleich für Sarnen traf Daniel Rohrer in der 26. Minute. In der 85. Minute gelang Cyrill Gasser der Führungstreffer zum 2:1 für Sarnen. Gleichstand war in der 87. Minute hergestellt: Alex Niederberger traf für Sins.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Sins, nämlich für Marc Von Flüe (79.). Eine Verwarnung gab es für Sarnen, nämlich für Simon Brun (24.).

Keine Änderung in der Tabelle für Sins: Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 12. Sins hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Sempach kriegt es Sins im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Für Sarnen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 7. Sarnen hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Sarnen geht es zuhause gegen FC Aegeri 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Sins I - FC Sarnen 2:2 (1:1) - Sportanlage Letten, Sins – Tore: 2. Sandro Gomes De Almeida 1:0. 26. Daniel Rohrer 1:1. 85. Cyrill Gasser 1:2. 87. Alex Niederberger 2:2. – Sins: Jannik Gamma, Alex Niederberger, Mika Huwyler, Sandro Von Flüe, Jonas Villiger, Ramon Burkard, Gabriel Gumann, Aulon Ramadani, Samuel Lustenberger, Sven Niederberger, Sandro Gomes De Almeida. – Sarnen: Nino Fanger, Luca Baumann, Nicola Baumann, Daniel Rohrer, Mauro Fanger, Simon Brun, Mauriz von Ah, Cyrill Gasser, Dominic Braschler, Marco Schmidlin, Jason Kuhn. – Verwarnungen: 24. Simon Brun, 79. Marc Von Flüe.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

