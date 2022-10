4. Liga, Gruppe 3 Tor von Daniel Vögtli sichert Horw das Unentschieden gegen Sachseln Sechs Tore sind zwischen Horw und Sachseln gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Das Skore eröffnete Stephan Von Moos in der 6. Minute. Er traf für Sachseln zum 1:0. Gleichstand war in der 19. Minute hergestellt: Marco Wyss traf für Horw. Ein Eigentor von Kevin Kottmann brachte in der 46. Minute die 2:1-Führung für Sachseln.

Gabriel Piliskic erhöhte in der 54. Minute zur 3:1-Führung für Sachseln. Dank dem Treffer von Luca Stocker (69.) reduzierte sich der Rückstand für Horw auf ein Tor (2:3). Gleichstand stellte Daniel Vögtli durch seinen Treffer für Horw in der 95. Minute her.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sachseln erhielten Roberto Cataldi (69.) und Raif von Moos (92.) eine gelbe Karte. Horw behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat Horw den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 19 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Horw unverändert. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Horw hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Horw spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Alpnach a (Rang 8). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Für Sachseln hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 3. Sachseln hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sachseln in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Giswil. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Telegramm: FC Horw - FC Sachseln 3:3 (1:1) - Seefeld, Horw – Tore: 6. Stephan Von Moos 0:1. 19. Marco Wyss 1:1. 46. Eigentor (Kevin Kottmann) 1:2.54. Gabriel Piliskic 1:3. 69. Luca Stocker 2:3. 95. Daniel Vögtli 3:3. – Horw: Tim Meyer, Lukas Muggli, Dario Feer, Sandro Primus, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Moritz Bider, Marco Wyss, Florian Lötscher, Luca Stocker. – Sachseln: Haris Jasarevic, Jan Grisiger, Valton Ukshini, Ardit Jakupi, Rodrigo Santiago Rosaria, Leonid Berisha, Roberto Cataldi, Dominik Bacher, Gabriel Piliskic, Stephan Von Moos, Raif von Moos. – Verwarnungen: 69. Roberto Cataldi, 92. Raif von Moos.

