4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Tor von Danijel Kolenda sichert Kriens das Unentschieden gegen Goldau 2:2 lautet das Resultat zwischen Goldau und Kriens. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Zweimal legte Goldau vor, zweimal glich Kriens aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Nick Schafflützel eröffnete in der 35. Minute das Skore, als er für Goldau das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 70. Minute, als Fatos Haxhija für Kriens traf. In der 75. Minute gelang Sindrit Hani der Führungstreffer zum 2:1 für Goldau. Der Ausgleich für Kriens zum 2:2 fiel spät durch Danijel Kolenda. Er war in der 90. Minute erfolgreich.

Bei Kriens gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Goldau, nämlich für Jonas Büeler (92.).

Das Unentschieden hat für Goldau nicht gereicht, um das Schlusslicht in der Tabelle abzugeben. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei fünf Punkten. Goldau hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Goldau ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Kriens in der Tabelle ein und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 7. Das Team verliert damit einen Platz. Kriens hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Kriens ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Goldau III - SC Kriens III 2:2 (1:0) - Spielnummer: 210458 – Tore: 35. Nick Schafflützel 1:0. 70. Fatos Haxhija 1:1. 75. Sindrit Hani 2:1. 90. Danijel Kolenda 2:2. – Goldau: Raphael Schmid, Ardian Tahiri, Jonas Büeler, Ivan Dudle, David Philipp, Lukas Fischlin, Granit Metaj, Nick Schafflützel, Dusan Simic, Fabian Marty, Abdulghafar Ahadi. – Kriens: Miro Chollet, Micha Ottiger, Fatos Haxhija, Linus Schaffenrath, Grigorios Karagiorgos, Pal Prenqi, Dominik Gabler, Philip Baumann, Remo Schmidlin, Livio Röösli, Pedro Gonzalez Torres. – Verwarnungen: 63. Sascha Frevel, 77. Pedro Gonzalez Torres, 82. Danijel Kolenda, 88. Micha Ottiger, 92. Jonas Büeler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2023 04:35 Uhr.