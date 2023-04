2. Liga Tor von Eti Toska sichert Horw das Unentschieden gegen Willisau Sechs Tore sind zwischen Willisau und Horw gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Horw in der 94. Minute.

Willisau war zwischenzeitlich mit 3:1 (55. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 47. Minute erzielte Altin Gashi für Willisau die 2:1-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Willisau stellte Eduard Nikmengjaj in Minute 55 her. Dank dem Treffer von Sandro Leyers (82.) reduzierte sich der Rückstand für Horw auf ein Tor (2:3). Für den späten Ausgleich für Horw sorgte Eti Toska, der in der 94. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.

Auch Horw war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (24. Minute).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Willisau erhielten Tim Bossart (87.), Sascha Kokanovic (88.) und Daniel Bossart (94.) eine gelbe Karte. Bei Horw erhielten Daniel Blum (43.), David Von Holzen (51.) und Timo Schmid (88.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Willisau zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 20 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Willisau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 38 Punkte bedeuten Rang 3. Willisau hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Willisau geht es auswärts gegen FC Littau (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Für Horw hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 6. Horw hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Horw tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Goldau an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Willisau - FC Horw 3:3 (1:1) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 24. Leandro Bezzola 0:1. 30. Mike Lütolf 1:1. 47. Altin Gashi 2:1. 55. Eduard Nikmengjaj 3:1. 82. Sandro Leyers 3:2. 94. Eti Toska 3:3. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Andrin Marbach, Marco Imgrüt, Sascha Kokanovic, Elia Lustenberger, Mike Lütolf, Eduard Nikmengjaj, Tim Bossart, Milos Mitrovic, Arbias Binaku, Altin Gashi. – Horw: Jason Fuhrer, David Von Holzen, Sandro Primus, Severin Gut, Robin Ming, Sandro Leyers, Daniel Blum, Fabio Lötscher, Adrian Vögtli, Leandro Bezzola, Dino Fischer. – Verwarnungen: 43. Daniel Blum, 51. David Von Holzen, 87. Tim Bossart, 88. Sascha Kokanovic, 88. Timo Schmid, 94. Daniel Bossart.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 05:19 Uhr.