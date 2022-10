Frauen 2. Liga Tor von Fabienne Buholzer sichert Küssnacht a/R das Unentschieden gegen Escholzmatt-Marbach Im Spiel zwischen Küssnacht a/R und Escholzmatt-Marbach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Küssnacht a/R geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 82. Minute doch noch einen Punkt.

Das Skore eröffnete Leandra Limacher in der 3. Minute. Sie traf für Escholzmatt-Marbach zum 1:0. Küssnacht a/R glich in der 60. Minute durch Fabienne Buholzer aus. Rebekka Studer schoss Escholzmatt-Marbach in der 80. Minute zur 2:1-Führung. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade zwei Minuten später. Für Küssnacht a/R traf Fabienne Buholzer (82.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

AUCH INTERESSANT

Das Unentschieden bedeutet für Küssnacht a/R einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 7.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Küssnacht a/R hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Küssnacht a/R trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Sursee (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (12.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Der eine gewonnene Punkt hat für Escholzmatt-Marbach nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (ein Punkt). Escholzmatt-Marbach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Escholzmatt-Marbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Adligenswil (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 8. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Küssnacht a/R - Team Region Entlebuch 2:2 (0:1) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 3. Leandra Limacher 0:1. 60. Fabienne Buholzer 1:1. 80. Rebekka Studer 1:2. 82. Fabienne Buholzer 2:2. – Küssnacht a/R: Marina Camenzind, Patricia Stutz, Melanie Rosenkranz, Yvonne Fässler, Sina Knüsel, Alma Stocker, Carmen Aeberhardt, Bianca Kottmeyer, Patricia Merz, Isabell Reber, Fabienne Buholzer. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Ramona Portmann, Tamara Emmenegger, Jana Bieri, Fiona Riedweg, Selina Burri, Deborah Müller, Tabea Emmenegger, Lorena Theiler, Leandra Limacher, Deborah Duss. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 19:26 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.