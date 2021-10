3. Liga, Gruppe 3 Tor von Goncalo Vicente Fernandes Madeira sichert Escholzmatt-Marbach das Unentschieden gegen Grosswangen-Ettiswil Sechs Tore sind zwischen Escholzmatt-Marbach und Grosswangen-Ettiswil gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

In der 9. Minute hiess es nach einem Eigentor von Adnan Tola 1:0 für Grosswangen-Ettiswil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Grosswangen-Ettiswil stellte Albion Ajdini in Minute 11 her. Grosswangen-Ettiswil erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Gjon Paluca weiter auf 3:0.

Oliver Greil verkürzte in der 30. Minute den Rückstand von Escholzmatt-Marbach auf 1:3. Wiederum Oliver Greil brachte Escholzmatt-Marbach in der 48. Minute auf einen Treffer heran, als er zum 2:3 traf. In der 88. Minute traf Goncalo Vicente Fernandes Madeira für Escholzmatt-Marbach zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Grosswangen-Ettiswil erhielten Nick Baumeler (60.) und Albion Ajdini (62.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Escholzmatt-Marbach, nämlich für Maran Mohanarangan (73.).

Die Tabellensituation hat sich für Escholzmatt-Marbach nicht verändert. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 11. Escholzmatt-Marbach hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Escholzmatt-Marbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Knutwil (Platz 7). Die Partie findet am 12. Oktober statt (20.00 Uhr, Seebli, Knutwil).

Für Grosswangen-Ettiswil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Grosswangen-Ettiswil hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Grosswangen-Ettiswil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ruswil (Platz 4). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Grosswangen-Ettiswil 3:3 (1:3) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 9. Eigentor (Adnan Tola) 0:1.11. Albion Ajdini 0:2. 23. Gjon Paluca 0:3. 30. Oliver Greil 1:3. 48. Oliver Greil 2:3. 88. Goncalo Vicente Fernandes Madeira 3:3. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Stefan Wüthrich, Bobi Johannes Dogdu, Adnan Tola, Oliver Knüsel, Daniel Kaufmann, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Thomas Niederberger, Arber Krasniqi, Jason Schöpfer, Oliver Greil. – Grosswangen-Ettiswil: Armend Tarashaj, Daniel Bucher, Marvin Wirz, Joel Wälti, Nick Baumeler, Cyrill Gehrig, Fabian Ukaj, Festim Neziri, Raphael Hodel, Albion Ajdini, Gjon Paluca. – Verwarnungen: 60. Nick Baumeler, 62. Albion Ajdini, 73. Maran Mohanarangan.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Knutwil 1:2, FC Wolhusen - FC Ruswil 1:0, FC Buttisholz - SC Reiden 3:0, FC Dagmersellen - FC Nottwil 3:0, FC Escholzmatt-Marbach - FC Grosswangen-Ettiswil 3:3

Tabelle: 1. FC Entlebuch 7 Spiele/18 Punkte (21:11). 2. SC Reiden 7/16 (10:6), 3. FC Buttisholz 7/16 (17:5), 4. FC Ruswil 7/13 (15:6), 5. FC Dagmersellen 6/12 (20:9), 6. FC Wolhusen 7/11 (13:9), 7. FC Knutwil 7/7 (10:19), 8. FC Nottwil 7/7 (10:14), 9. FC Grosswangen-Ettiswil 7/6 (10:17), 10. FC Altbüron-Grossdietwil 6/5 (11:11), 11. FC Escholzmatt-Marbach 7/4 (8:23), 12. FC Sempach 7/1 (7:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 21:24 Uhr.