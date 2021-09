4. Liga, Gruppe 4 Tor von Igor Barbarez sichert Emmen das Unentschieden gegen Emmenbrücke Im Spiel zwischen Emmen und Emmenbrücke gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Erst in der Schlussphase holte Emmen einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das erste Tor der Partie fiel für Emmen: Robin Küng brachte seine Mannschaft in der 30. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Emmenbrücke fiel in der 55. Minute (Endrit Bajgora). Azem Gagica erzielte in der 89. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Emmenbrücke. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 90. Minute, als Igor Barbarez für Emmen traf.

Bei Emmen erhielten Severo Gomez (31.), David Ettlin (51.) und Robin Küng (90.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Emmenbrücke erhielt: Mikel Ibra (23.)

In der Tabelle verliert Emmen Plätze und zwar von Rang 1 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Emmen hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Emmen geht es auswärts gegen FC Malters (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Donnerstag (9. September) statt (20.30 Uhr, Oberei, Malters).

In der Tabelle verliert Emmenbrücke Plätze und zwar von Rang 4 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Emmenbrücke hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Emmenbrücke tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Hildisrieder SV an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 11. September statt (20.30 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Telegramm: SC Emmen a - FC Emmenbrücke II 2:2 (1:0) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 30. Robin Küng 1:0. 55. Endrit Bajgora 1:1. 89. Azem Gagica 1:2. 90. Igor Barbarez 2:2. – Emmen: Kevin Zemp, Fadi Nasser, Filipe Ineichen, Severo Gomez, Dejan Djak Skeledzija, Kristijan Stojanov, Muamer Zoronjic, Philipp Mühlebach, Joel John, Robin Küng, David Ettlin. – Emmenbrücke: Sandro Pilss, Özgür Kahraman, Edon Shehu, Florim Zefi, Raul Merino, Armend Berisha, Endrit Bajgora, Mikel Ibra, Taulant Shaqiri, Edmond Ibra, Azem Gagica. – Verwarnungen: 23. Mikel Ibra, 31. Severo Gomez, 51. David Ettlin, 90. Robin Küng.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: Hildisrieder SV - Luzerner SC 4:1, FC Littau II - FC Malters 3:2, SC Emmen a - FC Emmenbrücke II 2:2, FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 1:1

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 3 Spiele/7 Punkte (17:3). 2. SC Emmen a 3/7 (12:6), 3. FC Rothenburg 2/6 (7:3), 4. FC Littau II 3/6 (12:7), 5. FC Emmenbrücke II 3/4 (8:6), 6. SC Obergeissenstein 2/3 (7:1), 7. FC Malters 3/3 (4:7), 8. FC Eschenbach III 2/1 (4:9), 9. FC Südstern b 2/0 (0:18), 10. Luzerner SC 3/0 (4:15).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 22:32 Uhr.