3. Liga, Gruppe 1 Tor von Janick Gisler sichert Erstfeld das Unentschieden gegen Steinhausen 2:2 lautet das Resultat zwischen Steinhausen und Erstfeld. Die Teams teilen sich die Punkte.

Erst in der Schlussphase holte Erstfeld einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Damian Eller eröffnete in der 44. Minute das Skore, als er für Erstfeld das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Steinhausen fiel in der 70. Minute (Igor Tadic). In der 83. Minute war es erneut Igor Tadic, der Steinhausen mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Gleichstand stellte Janick Gisler durch seinen Treffer für Erstfeld in der 93. Minute her.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Steinhausen erhielten Nedeljko Lukic (16.), Matthew Dos Santos Mendes (65.) und Igor Tadic (76.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Erstfeld für Michael Traxel (22.), Nino Epp (50.) und Gian-Luca Tresch (52.).

Die Tabellensituation bleibt für Steinhausen unverändert. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 10. Steinhausen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Steinhausen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Stans an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Samstag (8. Oktober) statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Das Unentschieden bringt Erstfeld in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Erstfeld tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Goldau II an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (8. Oktober) statt (19.00 Uhr, Schul).

Telegramm: SC Steinhausen - ESC Erstfeld 2:2 (0:1) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 44. Damian Eller 0:1. 70. Igor Tadic 1:1. 83. Igor Tadic 2:1. 93. Janick Gisler 2:2. – Steinhausen: Kenan Mahovic, Raphael Beck, Marc Keiser, Sandro Baumann, Nedeljko Lukic, Sandro Gerber, Matthew Dos Santos Mendes, Flavio Fruci, Kevin Sigrist, Andy Agudelo, Artem Bokov. – Erstfeld: Markus Bürgler, Fabio Tresch, Tim Häfliger, Michael Traxel, Nino Epp, Damian Eller, Gian-Luca Tresch, Patrik Wyrsch, Jeremias Baumann, Pirmin Baumann, Silvan Baumann. – Verwarnungen: 16. Nedeljko Lukic, 22. Michael Traxel, 50. Nino Epp, 52. Gian-Luca Tresch, 65. Matthew Dos Santos Mendes, 76. Igor Tadic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

