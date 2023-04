3. Liga, Gruppe 2 Tor von Joel Krieger sichert Hildisrieden das Unentschieden gegen Ebikon Im Spiel zwischen Hildisrieden und Ebikon gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Hildisrieden einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Den Auftakt machte Joel Krieger, der in der 33. Minute für Hildisrieden zum 1:0 traf. Lars Williner glich in der 42. Minute für Ebikon aus. Es hiess 1:1. Noah Schurtenberger erzielte in der 89. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Ebikon. Der Ausgleich für Hildisrieden fiel in der 93. Minute (Joel Krieger).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hildisrieden für Erlin Thaqi (35.) und Gino Barmettler (93.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ebikon, Tiago Carneiro Santos (92.) kassierte sie.

Hildisrieden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 10. Hildisrieden hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Hildisrieden trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf SK Root (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 16. April statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Für Ebikon hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Ebikon hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebikon in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Küssnacht a/R 1. Das Spiel findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: Hildisrieder SV - FC Ebikon I 2:2 (1:1) - Raiffeisen – Tore: 33. Joel Krieger 1:0. 42. Lars Williner 1:1. 89. Noah Schurtenberger 1:2. 93. Joel Krieger 2:2. – Hildisrieden: Fabio Reich, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Sandro Bachmann, Marcel Schmid, Joel Estermann, Manuel Estermann, Erlin Thaqi, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Gino Barmettler. – Ebikon: Dario Ravarotto, Nils Kaufmann, José Luis Da Silva Pereira, Lars Williner, Filipe Rodrigues Almeida, Manuel Troxler, Fabio Da Fonte Pais, Renato Roth, Arjan Ganaj, Manuel Ordonez, Burhan Dugan. – Verwarnungen: 35. Erlin Thaqi, 92. Tiago Carneiro Santos, 93. Gino Barmettler.

