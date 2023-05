Frauen 3. Liga Tor von Karin Amstutz sichert Kriens das Unentschieden gegen Alpnach Sechs Tore sind zwischen Kriens und Alpnach gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Kriens in der 90. Minute.

Alpnach war zwischenzeitlich mit 3:1 (54. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 33. Minute erzielte Rebecca Lussi für Alpnach die 2:1-Führung. Mit ihrem Tor in der 54. Minute brachte Sarah Wyss Alpnach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Karin Amstutz sorgte in der 77. Minute für Kriens für den Anschlusstreffer zum 2:3. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, traf Karin Amstutz für Kriens zum 3:3-Ausgleich. Sie traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Auch Kriens war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (4. Minute).

Kriens lag zwar während mehr als der Hälfte des Spiels (57 Minuten) im Rückstand, dennoch sicherte sich das Team noch einen Punkt.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Kriens den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 30 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match.

Keine Änderung in der Tabelle für Kriens: Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 5. Kriens hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kriens auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Ascona (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Alpnach hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Alpnach trifft im nächsten Spiel daheim auf Team Uri Frauen II (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: SC Kriens - SG Obwalden 3:3 (1:2) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 4. Fabienne Cardoso 1:0. 23. Rebecca Lussi 1:1. 33. Rebecca Lussi 1:2. 54. Sarah Wyss 1:3. 77. Karin Amstutz 2:3. 90. Karin Amstutz 3:3. – Kriens: Roberta Lindegger, Elina Villiger, Tanja Blättler, Nora Zuber, Rahel Limacher, Luana Schumacher, Linda Amstutz, Fabienne Cardoso, Rahel Graf, Katja Flüeler, Lea Laky. – Alpnach: Stefanie Durrer, Sarah Ettlin, Laura Arnold, Fabienne Arnold, Corina Barandun, Anninja Durrer Müller, Sarah Wyss, Seraina Lussi, Christina Gasser, Carmen Rauser, Rebecca Lussi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 16:47 Uhr.