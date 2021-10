4. Liga, Gruppe 3 Tor von Marco Wyss sichert Horw das Unentschieden gegen Sachseln Im Spiel zwischen Sachseln und Horw hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Sachseln ging durch Tore von Jusuf Ibisi (8.), Stephan Von Moos (42.) und Gabriel Piliskic (56.) bis in die 56. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Sachseln.

Doch dann begann die Aufholjagd von Horw. In der 62. Minute verkleinerte Luca Stocker den Rückstand von Horw auf 1:3. Wiederum Luca Stocker brachte Horw in der 73. Minute auf einen Treffer heran, als er zum 2:3 traf. Der Ausgleich für Horw zum 3:3 fiel spät durch Marco Wyss. Er war in der 85. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Wenger von Sachseln erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Sachseln einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Sachseln hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sachseln ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Horw in der Tabelle ein und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 4. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Horw hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Horw ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Sachseln - FC Horw 3:3 (2:0) - Mattli, Sachseln – Tore: 8. Jusuf Ibisi 1:0. 42. Stephan Von Moos 2:0. 56. Gabriel Piliskic 3:0. 62. Luca Stocker 3:1. 73. Luca Stocker 3:2. 85. Marco Wyss 3:3. – Sachseln: Haris Jasarevic, David Rohrer, Enhar Jakupi, Alen Rasiti, Severin von Wyl, Lars Iten, Jusuf Ibisi, Egzon Berisha, Stephan Von Moos, Gabriel Piliskic, Raif von Moos. – Horw: Lukas Muggli, Dario Feer, Joel Brun, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Luis Pföstl, Patrick Freudiger, Florian Lötscher, Marco Wyss, Luca Stocker. – Verwarnungen: 90. Michael Wenger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Stans - Engelberger SC 2:5, FC Sachseln - FC Horw 3:3, FC Südstern c - FC Ebikon II 0:10, FC Sarnen - FC Giswil 0:2, FC Luzern - FC Alpnach 1:4

Tabelle: 1. Engelberger SC 9 Spiele/27 Punkte (47:7). 2. FC Ebikon II 9/22 (31:11), 3. FC Giswil 9/18 (28:17), 4. FC Horw 9/17 (26:16), 5. FC Alpnach 9/14 (32:14), 6. FC Sachseln 9/14 (20:19), 7. FC Luzern 9/9 (16:31), 8. FC Stans 9/7 (19:25), 9. FC Sarnen 9/3 (10:23), 10. FC Südstern c 9/0 (10:76).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2021 21:14 Uhr.