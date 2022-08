4. Liga, Gruppe 6 Tor von Matias Nurmi sichert Gunzwil das Unentschieden gegen Reiden Je ein Punkt für Reiden und Gunzwil: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal legte Reiden vor, zweimal glich Gunzwil aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Manuel Moor eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Reiden das 1:0 markierte. In der 66. Minute traf Matias Nurmi für Gunzwil zum 1:1-Ausgleich. In der 81. Minute gelang Joel Wirz der Führungstreffer zum 2:1 für Reiden. Für den späten Ausgleich für Gunzwil sorgte Matias Nurmi, der in der 93. Minute das Tor zum 2:2 erzielte. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Bei Gunzwil erhielten Dario Schumacher (37.), Kenny Horn (62.) und Florian Perrinjaquet (94.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Reiden, nämlich für Pascal Jordi (92.).

Reiden hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.3 Tore pro Partie.

In der Tabelle liegt Reiden weiterhin auf Rang 1. Das Team hat vier Punkte. Reiden hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Reiden geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Emmenbrücke II (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Sonntag (4. September) statt (16.00 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Gunzwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat vier Punkte. Gunzwil hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gunzwil daheim mit FC Littau III (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (16.15 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: SC Reiden - FC Gunzwil 2:2 (1:0) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 4. Manuel Moor 1:0. 66. Matias Nurmi 1:1. 81. Joel Wirz 2:1. 93. Matias Nurmi 2:2. – Reiden: Yannik Fischer, Gianluca De Lucia, Janic Vogel, Jörg Bühlmann, Kevin Schmid, Pascal Jordi, Manuel Moor, Adrian Stutz, Nicolas Berger, Biond Balazi, Joel Wirz. – Gunzwil: Daniel Wicky, Dario Schumacher, Kenny Horn, Lukas Troxler, Sandro Wey, Niels Dirken, Daniel Kost, Remo Zimmermann, Silas Gassmann, Florian Perrinjaquet, Sergio Ramundo. – Verwarnungen: 37. Dario Schumacher, 62. Kenny Horn, 92. Pascal Jordi, 94. Florian Perrinjaquet.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2022 00:31 Uhr.