3. Liga, Gruppe 1 Tor von Mirzet Mehidic sichert Hünenberg das Unentschieden gegen Cham Sechs Tore sind zwischen Hünenberg und Cham gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Cham war zweimal in Führung. Hünenberg lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Hünenberg in der 91. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Cham in der 79. Minute durch Fabian Hasler 3:2 in Führung. Für den späten Ausgleich für Hünenberg sorgte Mirzet Mehidic, der in der 91. Minute das Tor zum 3:3 erzielte. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Bei Cham sah Fabian Röösli (66.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fabian Röösli (46.), Filippo Laisa (62.) und Yves Meier (70.). Hünenberg blieb ohne Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Hünenberg nicht verändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Hünenberg hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten SC Steinhausen kriegt es Hünenberg im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 30. April statt (13.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Für Cham hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 9. Cham hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Cham trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf SC Buochs (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Hünenberg I - SC Cham IV 3:3 (1:1) - Ehret, Hünenberg – Tore: 13. Andri Krienbühl 0:1. 25. Mirzet Mehidic 1:1. 70. Ümit Celik 2:1. 73. Yves Meier 2:2. 79. Fabian Hasler 2:3. 91. Mirzet Mehidic 3:3. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Sebastian Meister, Flamur Loshaj, Ümit Celik, Dominik Rüegg, Matias Vrazic, Salvatore Viola, Mirzet Mehidic, Ante Pekas, Sandro Burkhardt, Gino Dönni. – Cham: Stéve Pfund, Corey Ineichen, Fabian Röösli, Alex Elsener, Luis Alberto Moura Pereira, Yannick Peter, Fabian Hasler, Andri Krienbühl, Dea Defuns, Leandro Schnarwiler, Yves Meier. – Verwarnungen: 46. Fabian Röösli, 62. Filippo Laisa, 70. Yves Meier – Ausschluss: 66. Fabian Röösli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 22:19 Uhr.