3. Liga, Gruppe 2 Tor von Mithulan Rasakumar sichert Kickers das Unentschieden gegen Ebikon Im Spiel zwischen Ebikon und Kickers gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Ebikon die Führung. Torschütze in der 6. Minute war Niels Schamberger. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Mithulan Rasakumar traf in der 93. Minute für Ebikon zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Kickers gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Anoh Ramalingam (80.) und Gazmend Rama (83.). Gelbe Karten sahen zudem Ivan Maric (47.), Severin Aregger (54.) und Gazmend Rama (67.). Ebikon kassierte vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Ebikon zu den Besten: Total liess das Team 11 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Ebikon: Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Ebikon hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ebikon geht es auswärts gegen FC Adligenswil (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 4. Kickers hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Malters. Die Partie findet am 23. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Ebikon I - FC Kickers Luzern 1:1 (1:0) - Risch, Ebikon – Tore: 6. Niels Schamberger 1:0. 93. Mithulan Rasakumar 1:1. – Ebikon: Daniel Klasic, Tobias Schmidli, Marco Vrhovac, Raphael Mahler, Simon Hafen, Blerim Gashi, Fabio Brunner, Niels Schamberger, Renato Roth, Matteo Schmidlin, Thierry Noger. – Kickers: Mario Jankov, Kevin Kisungu, Joao Ricardo Presas Abreu, Jan Fischer, Mithulan Rasakumar, Patrick Cerveira Nogueira, Sven Gehrig, Fabrizio Giuliano, Leandro Carvalho Lopes, Ivan Maric, Severin Aregger. – Verwarnungen: 44. Simon Hafen, 47. Ivan Maric, 48. Renato Roth, 54. Severin Aregger, 67. Gazmend Rama, 69. Fabio Brunner, 80. Marco Vrhovac – Ausschlüsse: 80. Anoh Ramalingam, 83. Gazmend Rama.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: SC Buochs - FC Gunzwil 4:2, FC Ebikon I - FC Kickers Luzern 1:1, SK Root - Olympique Lucerne 3:0, SC Kriens U23 - FC Adligenswil 4:1

Tabelle: 1. FC Horw 9 Spiele/25 Punkte (45:6). 2. FC Gunzwil 9/19 (20:16), 3. FC Malters 9/19 (23:15), 4. FC Kickers Luzern 9/16 (16:13), 5. FC Ebikon I 9/16 (17:11), 6. SC Kriens 9/15 (22:16), 7. FC Adligenswil 9/14 (27:17), 8. SK Root 9/12 (17:22), 9. SC Buochs 9/9 (16:28), 10. FC Hergiswil II 9/8 (10:17), 11. FC Hitzkirch 9/4 (8:27), 12. Olympique Lucerne 9/0 (11:44).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 17:56 Uhr.