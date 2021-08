3. Liga, Gruppe 3 Tor von Nico Hodel sichert Nottwil das Unentschieden gegen Ruswil zum Auftakt Nottwil und Ruswil teilen sich die Punkte im ersten Spiel der neuen Saison. Das Spiel geht 2:2 aus.

(chm)

Tore von Leandro Tiago Nunes Coelho und Philippe Steinmann bedeuteten eine Zwei-Tore-Führung für Ruswil bis in die 72. Minute. Doch Nottwil schaffte dank Michael Peter (80. Minute) und Nico Hodel bis in die 93. Minute den Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Nottwil für Thibault Jufer (65.) und Arian Bislimi (75.). Die einzige gelbe Karte bei Ruswil erhielt: Simon Schäfer (54.)

Nottwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Für Nottwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Sempach weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

In der Tabelle steht Ruswil nach dem ersten Spiel auf Rang 6. Für Ruswil geht es in einem Heimspiel gegen FC Dagmersellen weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Nottwil - FC Ruswil 2:2 (0:0) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 50. Leandro Tiago Nunes Coelho 0:1. 72. Philippe Steinmann 0:2. 80. Michael Peter 1:2. 93. Nico Hodel 2:2. – Nottwil: Colin Thijs, David Renggli, Thibault Jufer, Pascal Bühlmann, Arno Wildi, Nico Blöchliger, Michael Peter, Louis Willimann, Cornel Schmidiger, Silvan Schmidiger, Robin Schnider. – Ruswil: Fabian Schärli, Simon Schäfer, Simon Hofstetter, Matthias Bühlmann, Timon Schöpfer, Leandro Tiago Nunes Coelho, Pascal Lang, Michael Käch, David Simon, Nikson Tomaj, Philippe Steinmann. – Verwarnungen: 54. Simon Schäfer, 65. Thibault Jufer, 75. Arian Bislimi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Entlebuch - FC Dagmersellen 3:2, SC Reiden - FC Grosswangen-Ettiswil 2:2, FC Nottwil - FC Ruswil 2:2, FC Buttisholz - FC Altbüron-Grossdietwil 1:1, FC Sempach - FC Knutwil 1:3

Tabelle: 1. FC Knutwil 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Entlebuch 1/3 (3:2), 3. SC Reiden 1/1 (2:2), 4. FC Nottwil 1/1 (2:2), 5. FC Grosswangen-Ettiswil 1/1 (2:2), 6. FC Ruswil 1/1 (2:2), 7. FC Buttisholz 1/1 (1:1), 8. FC Altbüron-Grossdietwil 1/1 (1:1), 9. FC Wolhusen 0/0 (0:0), 10. FC Escholzmatt-Marbach 0/0 (0:0), 11. FC Dagmersellen 1/0 (2:3), 12. FC Sempach 1/0 (1:3).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 23:38 Uhr.