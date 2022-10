4. Liga, Gruppe 4 Tor von Noah Krummenacher sichert Rothenburg das Unentschieden gegen Emmen Das Resultat im Spiel zwischen Rothenburg und Emmen lautet 1:1.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 51. Minute schoss David Ettlin das 0:1. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Noah Krummenacher traf in der 93. Minute für Emmen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luca Malloci von Rothenburg erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Rothenburg zwei Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 3. Rothenburg hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rothenburg in einem Auswärtsspiel mit FC Hochdorf (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Emmen bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 18 Punkte. Emmen hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Emmen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Alpnach b (Platz 4). Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Rothenburg - SC Emmen II 1:1 (0:0) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 51. David Ettlin 0:1. 93. Noah Krummenacher 1:1. – Rothenburg: Marco Zweili, Joel Zimmermann, Silvan Dahinden, Tim Bolzern, David Müller, Marco Stocker, Luca Malloci, Dario Jurt, Mauro Schwegler, Thomas Müller, Jan Achermann. – Emmen: Gian Matthias Nadig, Joel Kunz, Severo Gomez, Joel John, Dejan Djak Skeledzija, Can Köse, Muamer Zoronjic, Bukurim Ballazhi, Raphael Gander, Miguel Dos Santos Ferreira, David Ettlin. – Verwarnungen: 65. Luca Malloci.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

