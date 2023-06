3. Liga, Gruppe 3 Tor von Predrag Karajcic sichert Wauwil das Unentschieden gegen Dagmersellen Je ein Punkt für Dagmersellen und Wauwil: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Das 1:0 erzielte Manuel Huber in der 23. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Predrag Karajcic traf in der 88. Minute für Dagmersellen zum Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dagmersellen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 49 Tore erzielte.

Trotz dem Unentschieden führt Dagmersellen die Tabelle weiterhin an. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 47 Punkten. Dagmersellen hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Dagmersellen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Wauwil in der Tabelle ein und liegt neu mit 29 Punkten auf Rang 6. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Wauwil hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Für Wauwil ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Dagmersellen - FC Wauwil-Egolzwil 1:1 (1:0) - Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen – Tore: 23. Manuel Huber 1:0. 88. Predrag Karajcic 1:1. – Dagmersellen: Gianluca Accola, Luca Roth, Roman Steinger, Janik Sommer, Mike Blum, Zejnulla Nexhipi, Livio Scheidegger, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Manuel Huber, Dario Rölli. – Wauwil: Nikolai Strässle, Lukas Achermann, Patrick Roos, Predrag Karajcic, Jonas Grüter, Reto Achermann, Miroslav Marjanovic, Delfin Torrecilla, Pedro Da Silva Macedo, Manuel Monzee, Yanik Vonarbrug. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

